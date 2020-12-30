مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 30-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يشيّع أهالي ديرك جثمان الشهيد أحمد عرعور إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا مؤتمرها السنوي في أكاديمية الشهيد محي الدين ببلدة رميلان، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي المجلس التشريعي في مدينة الرقة بياناً، تنديداً بالهجمات التركية على ناحيه عين عيسى الساعة 11:00, (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إنّ معدّل الإصابات بفيروس كورنا، في انخفاض مستمر، فيما نوه إلى أنّ التدابير الوقائية ساعدت في ذلك، وأنّ العلاقة مع منظمة الصحّة العالمية في مرحلة متقدمة، (مرفق بالصور والفيديو).

- قادماً من بريطانيا؛ يخوض مهدي محي الدين معركة الدفاع عن بلدة عين عيسى إلى جانب مئات المقاتلين، لمنع وصول المرتزقة إلى محيط البلدة ومحاصرتها للأسبوع السادس على التوالي، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- على الرغم من دخوله في مباحثات الحوار الكردي، تظهر سياسة ENKS فيما يخص شمال وشرق سوريا تأييده للجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في المناطق المحتلة، وتهديداتها المستمرة باحتلال مناطق أخرى، فتحركات هذا المجلس مع المحتل وصمته حيال الجرائم يؤكد ذلك بحسب نشطاء وإعلاميين. ، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية، وفي مخيم واشوكاني بياناً، تنديداً باعتقال المناضلة ليلى كوفن، الساعة 10:00, (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي إدارة المرأة في الرقة بياناً، تستنكر فيه الحكم على البرلمانية ليلى كوفن بالسجن 22 عاماً من قبل السلطات التركية، الساعة 10:00, (مرفق بالصور والفيديو).

- بيّنت إداريات المرأة في ناحية الدرباسية أنّ اعتقال البرلمانية ليلى كوفن لا يعني الصمت، بل أن المقاومة على دربها ستستمر، وجددن العهد على العمل من أجل تحرير كافة النساء، (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- استغرق الأمر 3 أشهر حتى أصبح "الجنرال الصغير" مؤهلًا للشروع بالعمل الاستخباراتي لصالح الاحتلال التركي داخل الأراضي السورية، بعد أن دربته الاستخبارات على 3 مراحل في معسكر للعملاء في تركيا ضم العشرات من السوريين وعناصر داعش، ليعمل على تنفيذ التفجيرات وإعطاء المعلومات عن الأشخاص والمواقع في المنطقة، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- يقول المحامي الكردي فرهاد باقر: إنّ تركيا تخرق الاتّفاقيات الدولية التي تحدّد طريقة تعامل الأطراف مع الأراضي التي تحتلها، ويرى أنّ الصّمت الدولي يفتح المجال لتركيا بارتكاب المزيد من الجرائم في وقتٍ باتت فيه الدول تفضّل مصالحها الاقتصادية على حياة المدنيين، (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر سياسيون ومواطنون الاتّفاقية المبرمة بين حزب الديمقراطي الكردستاني و الحكومة العراقية مطالبين الحكومتين بعدم التدخّل بشؤون الإيزيديين في شنكال، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- يمثل فصل الشتاء، كابوسًا مرعبًا بالنسبة لسكان مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، بدءًا من معاناة البرد الشديد، وصولًا إلى غرق منازلهم في كل شتاء بسبب تهالك البنى التحتية في المخيمات، وتداعي بيوتهم، (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- يستقبل أهالي ناحية ديرك المسيرة الراجلة التي أطلقتها التي انطلقت من ناحية تل تمر، تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا, (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- عملت هيئة الخدمات والبلديات في مجلس دير الزور المدني على النهوض بالواقع الخدمي، ونفذّت جملة من المشاريع خلال عام 2020، بينما أهّل مكتب الخدمات 35 محطة جديدة للمياه، ساعدت في توفير مياه الشرب لمئات الآلاف من الأهالي، (مرفق بالصور والفيديو).

- يلقي التفاوت الطبقي وسوء الأوضاع الاقتصادية بظلاله على احتفالات أعياد الميلاد في العاصمة دمشق، في حين ينذر عدم تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بإيصال الوضع إلى شفير الهاوية في ظل تهالك القطاع الصحي، (مرفق بالصور).

- بقدوم العام الجديد يعيش الشعب السوري في أجواء تدور بين الوضع المعيشي الصعب والصمود ضد الاحتلال وسط آمال بتحرير مناطقهم والعودة إليها، كحال عائلة الأم جيهان التي عانت الكثير بسبب هجمات الاحتلال التركي، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA