مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 3-3-2021

- ينظم حزب سوريا المستقبل فعالية بمناسبة يوم الثامن من آذار في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكد عناصر سابقون في صفوف مسلحي لشكري روج أن أمر الهجوم على ناحية خانصور أصدرته قيادات عليا في باشور (جنوب كردستان) بغية افتعال اقتتال في صفوف الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظم اللّجنة التحضيرية بمنبج محاضرة واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في خط أبو قلقل وتل حوذان جنوب شرق مدينة منبج, الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت نوروز أحمد إلى أن وحدات حماية المرأة باتت رمز توحيد النساء، ووحدة النضال بكافة أشكاله، وقالت "النضال هنا كان له دور في انطلاق المرأة لتنظم نفسها، ونيل حقوقها، وبات هذا النضال هو نضال كافة النساء، ونضال المجتمع والإنسانية في شخص المرأة".(مرفق بالصور والفيديو).

- في الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم بيومهن العالمي للتأكيد على استمرار ثورتهن ضد الذهنية الذكورية الإقصائية، تتعرض نساء اليمن للمآسي وشتى أساليب الإقصاء، في تحوّلٍ معاكس لوضعها في ثورة 11 شباط. (مرفق بالصور والفيديو).

- يحتفل عدد من نساء دير الزور لأول مرة بالثامن من آذار، هذا العام، معربات عن سعادتهن للمشاركة بفعاليات هذا اليوم، وقلن إن داعش ألغى المرأة و8 آذار معًا، فيما السلطات الحاكمة لسوريا قبل الثورة منعتها حتى من الاحتفال بيومها العالمي. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أهالي مدينة الرقة إن تجربة المرأة في شمال وشرق سوريا حقيقية وواضحة، على الرغم من أنها فتية، إلا أنها تستحق الثناء والاقتداء بها، ودعوا إلى جعل الثامن من آذار يومًا لتحقيق أهداف المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار بحلب أمسية غنائية وتقديم الأطعمة التي يشتهر بها الكرد، في حديقة الاستقامة بحي الأشرفية، الساعة 2:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تقام مباراة بين فريقين نسائيين تابعين لمجمّع اللغة الكردية في ديرك، وذلك ضمن سلسلة نشاطات يوم المرأة العالمي، في ملعب كورنيش، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري "أن الدولة التركية هدفها الأول والأخير القضاء على الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية الأربعة، وأن سقوطها حتمي في المستقبل نتيجة سياستها العدوانية".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- مع بداية الأزمة السورية قبل عشرة أعوام لم يغب الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا عن حديث السوريين والإعلام في الداخل والخارج على حد سواء، وكثيرًا ما تم ربط الانهيار الاقتصادي بظروف الحرب، إلا أن الوضع الاقتصادي لم يكن بخير قبل الأزمة. (مرفق بالصور).

ANHA