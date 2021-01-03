مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 3-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم مجلس عوائل الشّهداء بمنبج مراسم تشييع الشّهيدين جمال علو وإبراهيم خليل، السّاعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي منظّمة حقوق الإنسان لإقليم عفرين بياناً حول مجمل انتهاكات الاحتلال التركيّ بعام 2020 في عفرين المحتلّة الساعة 12:00، (مرفق بالصّور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشّهداء بتربه سبيه مراسم تشييع الشّهيدة وارشين عكيد والشهيد حاتم بطو، في مزار الشهيد دلشير بقرية دوكر، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- جدد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الرقة عهدهم لقوات سوريا الديموقراطية بوقوف العشائر معها صفًّاً واحدًا ويدًا بيد في التصدي للهجمات التركية على عين عيسى، مؤكدين أن روسيا بصمتها شريكة في سفك دماء الشعوب في شمال وشرق سوريا، (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد هيئة البلديّات في مقاطعة قامشلو الاجتماع السنويّ لمناقشة الوضع التنظيمي ووضع برنامج العمل، في بلدة رميلان، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تبدأ في مدينة كوباني فعالية الإضراب عن الطعام دعماً لمقاومة السّجناء الكرد في السّجون التركية، والمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، في ساحة الشهيد عكيد، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أكدت ناشطات في إقليم الفرات أن "العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان من قبل تركيا محبوكة، وتقف خلفها أغلب دول الهيمنة العالمية، والهدف منها هو منع خروج توجيهات جديدة للقائد في ظل الصراع القائم في الشرق الأوسط"، (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت أفين جمعة إلى أن الدولة التركية تحاول تقسيم الأراضي السورية، وضمها إليها من خلال توطين أسر داعش في سري كانيه، منوهة إلى أن هذه الممارسات هي جرائم بحق الإنسانية، (مرفق بالصور والفيديو).

- رغم الإمكانات البسيطة، والذهنية المنضوية تحت سيطرة الاقتصاد الرأسمالي، وهجمات المحتل المستمرة على مناطق شمال وشرق وسوريا، إلا أن كدح المرأة الاقتصادي أثمر نتائج جيدة خلال عام 2020، إذ أدّت دورًا رياديًّا في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أبناء المنطقة، (مرفق بالصور والفيديو).

- يواصل مكتب المرأة التابع لبلدية الشّعب في مدينة الرّقّة بمساعدة الأسر النازحة والمحتاجة، وذلك من خلال جمع التّبرعات في "الصّندوق الخيريّ" الذي أنشأهُ لمساعدة المحتاجين، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، تظاهرة ببلدة رد شقرة، تنديداً باعتقال المناضلة ليلى كوفن من قبل السلطات التركيّة، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- تمسّكت روسيا وتركيا بالتعاون والتقارب على الرغم من التناقضات والضغوط الدولية التي من المرجح أن تتصاعد ضدهما، فيما تفاقمت التوترات بين واشنطن وطهران مع اقتراب ذكرى مقتل سليماني، في حين بدأت بوادر الحل السياسي تتشكل في ليبيا بعيدًا عن مصالح الإخوان، (مرفق بالصور).

الثّقافة والفنّ

- منذ 20 عاماً وهو يحاول جمع كل شيء يمثل تاريخ وثقافة منطقته من أدوات زراعية، ضمن منزله الصغير كهواية له، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA