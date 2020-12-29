مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 29-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- برعاية الساحة الاجتماعية ولجنة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة سيقام نشاط للأطفال بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة في حديقة القراء بمدينة قامشلو الساعة ١2:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور استمرار العدوان التركي على عين عيسى واستمرار جرائمها في المناطق المحتلة متذرعة بحجج واهية، مطالبين بتحرك دولي لردع تركيا وايقافها عند حدها، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- بيّنت سياسيات أنهن أرسلن مناشدات عدة من قبل التنظيمات النسائية في مناطق شمال شرق سوريا إلى المنظمات العالمية، وطالبن بإرسال لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق الانتهاكات على أرض الواقع، ووضع المنطقة تحت حماية دولية، (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مؤتمر ستار لإقليم عفرين بياناً في مخيم سردم ، تنديداً بانتهاكات الاحتلال التركيّ في عفرين المحتلّة، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي النّساء الإيزيديات لمقاطعة عفرين بياناً في مركز الاتحاد الإيزيدي بناحية أحداث، تنديداً باعتقال السلطات التركيّة، المناضلة ليلى كوفن، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- تنظّم الأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود بحلب، تظاهرة من أمام قاعة الاجتماعات بالحيّ، تنديداً بالهجمات التركيّة على عين عيسى، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر مثقفو الرقة التدخل التركي السافر في سوريا بشكل عام، وناحية عين عيسى بشكل خاص، وحمّلوا الضامن الروسي مسؤولية ما يجري في ناحية عين عيسى، ووصفوه بالشريك وليس الضامن على حد تعبيرهم، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعا أهالي ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو الأطراف الكردية إلى العمل على وحدة الصف الكردي، وأكدوا أن المرحلة الراهنة تتطلب "الإعلان عن وحدة كردية لا الاتفاق مع أعداء القضية الكردية"، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- أكملت روسيا ملاحقتها لحليفتها إيران إلى الحدود السورية – العراقية، وذلك بعد الحدود مع إسرائيل في الجنوب السوري، وما بين الحديث عن تنافس وخلافات، وبين تسريبات عن اتفاق غير معلن بين الطرفين، انتشرت قوات موالية لروسيا في مدينة البوكمال وأنشأت نقاط، وسط الطريق البري الذي يصل طهران بالبحر المتوسط، فما هي الحقيقة؟، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الخبير الاقتصادي مصطفى سونماز إن الولايات المتحدة كانت قد أعدّت حزمة عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية التركية وإن هذه العقوبات دخلت حيّز التنفيذ، حيث تم إقرار هذه العقوبات بموجب قانون كاستا، وتوقع سونماز أن تواصل أمريكا فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا، (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- مرّ عام 2020 على مقاطعة عفرين المحتلة ككابوس لا يطاق، حيث شهد هذا العام المزيد من جرائم دولة الاحتلال التركي من قتل واختطاف وإتجار بالأعضاء البشرية وتخريبٍ للمواقع الأثرية وتهريبها وقطعٍ للأشجار وعمليات تغيير ديمغرافي مستمرة، (مرفق بالصور والفيديو).

- تشير التّقديرات إلى أنّ داعش يعكف على اتّباع استراتيجية جديدة لن تعود لفكرة "الدولة" المهزومة، فيما حذّر خبير في شؤون الإرهاب من موجة جديدة لداعش قد تكون أكثر عنفاً وشراسة، (مرفق بالصور والفيديو).

الشّبيبة

- أدان المشاركون في المسيرة الراجلة لحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، هجمات الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى والقرى المحيطة بها، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بأن تُحتل أرضهم وسيرفعون من وتيرة المقاومة للتصدي للمحتل، (مرفق بالصور والفيديو).

- تصل المسيرة الراجلة التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابّة في شمال وشرق سوريا، إلى ناحية كركي لكي، تنديداً بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وتحرُّكات حزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- استغلّ الشّاب أحمد محي موهبته في فنّ الرّسم، لرسم صور الشّهداء، وفاءً لتضحياتهم في خدمة شعوب المنطقة، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم الجمعيّة الثقافية السريانية احتفالية للأطفال بقدوم رأس السنة الميلادية، الساعة ١٠:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يقيم مجلس الصلح في ناحية كركي لكي مجلس مصالحة بين عائلتين من المكوّن العربي على خلفية قضية ثأر، في قرية أعور في ريف كركي لكي، الساعة 11.00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA