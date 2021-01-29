مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 29-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم اتّحاد الكتّاب الكرد في سوريا بمناسبة الذّكرى السنوية لتحرير مدينة كوباني، أمسية فنّية أدبية، بحديقة القراءة في مدينة قامشلو، الساعة 3:30، (مرفق بالصور والفيديو).

- تشهد المناطق الحدودية بين روج آفا وجنوب كردستان تحركات عسكرية مشبوهة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، تزامنت مع التهديدات التركية بشن هجوم على شنكال وديرك في روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعتبرُ انتشار القذائف المدفعية والصاروخية غير المتفجرة في أحياء عين عيسى؛ مظهرًا اعتياديًّا، في ظل شهرين من العدوان التركي المستمر على الناحية، ما يشكل تهديداً على حياة المدنيين في الناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- رفض وجهاء عرب من قرية أم ذيبان في شنكال، التهديدات التركية بشن هجمات على المنطقة، وقالوا: سنقاومهم مع قواتنا العراقية، ومن ضمنهم وحدات مقاومة شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أكدت نساء من مدينة منبج أن اغتيال الإداريتين سعدة الهرماس وهند الخضير جنوب مدينة الحسكة، "جريمة نكراء بحق الانسانية"، وهدفه كسر إرادة المرأة، وطالبن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالخروج عن صمتهم حيال هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت ناشطات من ريف دير الزور الشرقي إن مرتزقة داعش أسكتوا صوتًا أوقظوا به أصوات جميع النساء الحرائر، وذلك خلال تعليقهن على الجريمة التي طالت سعدة الهرماس وهند الخضير، وأكدت الناشطات أن داعش وتركيا يهابان المرأة المنظمة، ويسعيان إلى إفشال الإدارة الذاتية والنيل من إرادة المرأة القوية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال عضو اتحاد مثقفي كوباني، عدنان حسن، إن مآرب كل من تركيا وحكومة دمشق واحدة، وتهدف إلى احتلال وفرض السيطرة على الشمال السوري، في حين استنكرت عضوة اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي في سوريا كولي حسن، الصمت الدولي تجاه مجازر وانتهاكات تركيا في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح صالح كدو أن شن أي هجوم على شنكال من قبل الدولة التركية هو انتقاص من سيادة دولة العراق وحكومة باشور كردستان، وقال:" لتعلم الدولة التركية جيداً بأنها في حال هاجمت ديرك فلن يقف أهالي المنطقة موقف المتفرج ولن يلتزموا الصمت".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- اتبعت حكومة دمشق سياسات ممنهجة بحق أبناء دير الزور منذ صعود حزب البعث إلى السلطة عام 1963، ولعبت بشكل كبير على وتر العشائرية، ودفعت أبناءها للتوجه إلى العراق بعد الغزو الأميركي، واستخدمتهم لاحقًا في مهاجمة الكرد عام 2004، ومع بداية الثورة خلقت الأرضية لانتشار التنظيمات الإرهابية في سوريا. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- تواصل لجنة الزراعة في مجلس دير الزور المدني أعمالها في دعم المشاريع الزراعية، ووصل عدد المشاريع المستفيدة من مادة المازوت المدعوم إلى1547مشروعًا زراعيًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه ليست هناك إمكانية لتوزيع كمية أخرى من مادة مازوت التدفئة في الوقت الحالي، بسبب دعمهم للقطاع الزراعي. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج شبان حي حلكو في مدينة قامشلو، لحماية منازلهم، بعد ازدياد عدد السرقات التي يقوم بها عناصر ميليشيات الدفاع الوطني، وعمليات التشليح التي يتعرض لها أهالي الحي من قبلهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- على الرغم من تصاعد تهديدات الدولة التركية بشن هجمات على شنكال وديرك، إلا أن الحياة في مدينة ديرك مستمرة، والأهالي يؤكدون أنهم سيدافعون عن مكتسبات ثورتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA