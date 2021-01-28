مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 28-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يسلّم مكتب حماية الطفل في مجلس مقاطعة الحسكة 4 أطفال إلى ذويهم، الساعة 11:00

(مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان بمظاهرة تنديداً بالتهديدات التركية على شنكال وديرك، الساعة 1:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد مرور 3 سنوات على احتلال تركيا ومرتزقته لعفرين، لايزال أهالي عفرين المُهجّرون متمسكين بخيار المقاومة كخيار وحيد لتحرير عفرين بعد فشل المجتمع الدولي في تحقيق ذلك، ولا يزال يلتزم الصمت إزاء جرائم تركيا ومرتزقتها بحق أهالي عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضح معلّمو الحسكة أن الاحتلال التركي لمناطق واسعة من شمال وشرق سوريا وتهديداتها المستمرة باحتلال مناطق أخرى هو غياب الوحدة بين الأحزاب الكردية التي سمحت للعدو بالتمادي أكثر، مؤكدين أن الوحدة ستكون السد المنيع في وجه الأطماع العثمانية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، إن اغتيّال سعدة الهرماس وهند الخضير جاء "لإفشال المشروع الديمقراطي الهادف إلى حرية المرأة بالدرجة الأولى".(مرفق بالصور والفيديو).

- شددت إداريات مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية على أن اغتيال هند وسعدة سيزيدهن إصرارًا على متابعة النضال، وطالبن النساء برفع وتيرة النضال والمقاومة ضد كل من يحاول كسر إرادتهن. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال سياسيون من مدينة منبج تعليقاً على ارتكاب دولة الاحتلال التركي مجزرة جديدة في ناحية تل رفعت، بأن تركيا تسعى للنيل من إرادة وروح المقاومة لدى شعب المنطقة وإحياء العثمانيين بارتكاب المجازر بحقه. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- عانت دير الزور من سياسة التهميش على يد حكومة البعث، وما أن تأمل الناس خيراً بالحصول على الحرية، جاءت جبهة النصرة وداعش لتعيش هذه المنطقة حقبة سوداء استمرت 4 أعوام، ولكن شمس الحرية أشرقت في دير الزور بعد أن حررتها قوات سوريا الديمقراطية، والآن يسعى مجلس دير الزور المدني لإعادة بناء المنطقة بما يضمن مشاركة القبائل والعشائر العربية لإدارة أنفسهم ذاتياً. (مرفق بالصور).

تحليل

- تمت المصادقة على "خطة الدمار" في شهر تشرين الأول عام 2014 خلال اجتماع لجنة الأمن القومي التركي. ودخلت الخطة حيز التنفيذ أثناء هجمات 24 تموز عام 2015، وتعود فكرة الخطة إلى النموذج السريلانكي. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يطالب أهالي 66 قرية في الريف الجنوبي لناحية تربه سبيه، بافتتاح نقطة طبية لهم، فيما بيّنت هيئة الصحة أنهم بصدد افتتاح 15 نقطة في إقليم الجزيرة، وأوضحت أسباب التأخير في افتتاحها. (مرفق بالصور والفيديو).

- باشرت مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي بتوزيع الدفعة الأولى من مادة "النخالة" لمربي الثروة الحيوانية بالسعر المدعوم، فيما قال المربون إن الكمية المخصصة لمواشيهم قليلة، ولا تكفي في ظل الجفاف الذي تعاني منه المنطقة هذا العام. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عدد من شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الرقة إن دولة الاحتلال التركية حاربت جميع الطوائف والمكونات في شمال وشرق سوريا بهدف إفشال مشروع الإدارة الذاتية، وأوضحوا أن تهديد ديرك وشنكال هو الدليل على مخطط استعماري واسع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA