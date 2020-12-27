مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 27- 12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يعلن مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين في مراسم غيابية عن سجل المقاتل في قوات الدفاع الشعبي الشهيد أرمانج ولات، في قرية أعقيبة بناحية شيراوا، الساعة10:30، (مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي مجلس عوائل الشهداء في ديرك، بياناً إلى الرأي العام تنديداً بالاعتقال التعسّفي من قبل السلطات التركيّة بحق المناضلة ليلى كوفن، (مرفق بالصور والفيديو).

- أقرّ البرلمان السوري مشروع قانون الموازنة لعام 2021، وسط استياء شعبي من تصاعد الأزمة الاقتصادية، وعجز الحكومة عن توفير أبسط متطلّبات المواطنين ، (مرفق بالصور).

- طالب مواطنون في العاصمة دمشق أن تكون المنحة المصروفة لمرة واحدة دائمة تضاف إلى قيمة الراتب، وأكدوا أن التجار استغلوها ورفعوا الأسعار مباشرة، في حين أكد خبير اقتصادي أن صرف المنحة دليل على الطريق المسدود الذي وصلت إليه الحكومة، (مرفق بالصور).

- استنكر أهالي ناحية الدرباسية هجمات الاحتلال التركي على ناحية عين عيسى، وعبّروا عن ثقتهم بقوات سوريا الديمقراطية، كما أكدوا رفضهم لكافة أشكال الاحتلال، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تعقد لجنة العلاقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار لإقليم عفرين، ندوة حورية حول القضايا التي توجهها المرأة في الشرق الأوسط، في صالة أخين ولات بمقاطعة الشهباء، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّرت صحفيّات كرد عن شجبهنّ للاستبداد والقمع الذي يتعرّض له الصّحفيّين، وقلن "الدولة التركية لا تستطيع إسكات صوت الحقيقة بظلمها واستبدادها".

- أشارت نساء كرديات إلى أنّ أحد أهداف سياسات الاحتلال التركي هي القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية وتنظيم المرأة في شمال وشرق سوريا، (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- أكّدت البرلمانية فلك ناز أوجا أنّ الحكم على ليلى كوفن واعتقالها، قرار سياسي بحت، يندرج تحت خطة الدولة التركية لاستهداف الكُرد وتصعيد وتيرة الحرب ضدّهم، لإبعادهم عن البرلمان والسياسة، مشدّدة على "رفضهم" ذلك، (مرفق بالصور والفيديو).

الشّبيبة

تنظّم الشبيبة الثورية في ناحية أبو قلقل بمنبج، مظاهرة تنديداً بالهجمات التركيّة على عين عيسى، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- لم تتوقف هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا عام 2020، ولكن قابله انفتاح دبلوماسي في الداخل والخارج، وعمل دؤوب لتخديم المنطقة، (مرفق بالصور).

العالم

- قالت تقارير إنّ انتشار القوات الموالية لروسيا في البوكمال هو نتيجة اتفاق وشراكة وليس خلاف، وذلك بعد منح روسيا الحق في التنقيب عن النفط والغاز في ريف المدينة، فيما تزايدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران في الساحة العراقية، في حين تحولت الجزائر إلى ساحة صراع بين فرنسا وتركيا، (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يقضي الأطفال في ناحية عين عيسى يومهم بين الخوف واللعب، خوف بسبب هجوم تركي متواصل منذ أكثر من سنة على الناحية، ويقول الأطفال لا نريد تركيا لأنها تقتل الأطفال، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA