مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 26-3-2021

- وجه شيوخ ووجهاء منطقة الهول نداءً لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لإطلاق عمليات أمنية وتمشيط واسعة النطاق في مخيم الهول، للقضاء على خلايا داعش ضمن المخيم وخارجه، وإزالة مخاوف النازحين والأهالي في منطقة الهول، مع ازدياد وتيرة حالات القتل والاغتيالات. (مرفق بالصور والفيديو).

- كشف مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بإقليم الفرات، عن إلقائهم القبض على 179 شخصاً ما بين متعاطٍ ومروج وتاجر للمخدرات، فيما لديهم 99 ملفاً خاصاً في هذا المجال. (مرفق بالصور).

- أوضح أهالي ناحية تل تمر أن التحالف والمجتمع الدولي إذا أراد القضاء على داعش عليه بداية قطع رأسها وعقلها المدبر، وهو الاحتلال التركي، محذرين من خطر "وصول التنظيمات الإرهابية إلى دولهم بدعم تركي".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تستمرّ خيمة اعتصام مؤتمر ستار المنصوبة في حديقة آري بحي السياحي بمدينة قامشلو لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، باستقبال الوفود، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت سياسيات إن تواطؤ الدول الضامنة مع تركيا هو ما يتيح لها تمكين دورها الإجرامي في شمال وشرق سوريا، وأشرن إلى أن الهجمات على عين عيسى هي لزعزعة أمن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، جيهان محمد، إن اتفاقية اسطنبول لا تتناسب مع السياسات التركية التي تتبنى الأفكار المتطرفة، منوهةً إلى أن هدف تركيا الأساس هو نسف دور المرأة في كافة المجالات. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال محمود بسيوني إن تركيا اقتنعت بأنها تصرفت بشكل خاطئ بدعمها الجماعات الإرهابية في مصر، وأكد أن المشروع العثماني الذي تخطط له في الدولة العربية انكشف ولاقى رفضًا إقليميًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى دفة الحكم في تركيا وهو يتغلغل في الدول الإفريقية الفقيرة وخصوصًا الصومال، معتمدًا استراتيجية وآليات متعددة تهدف للسيطرة على البلاد عسكريًّا واقتصاديًّا وخدميًّا، مستفيدة من الأزمات التي يمر بها هذا البلد العربي. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

- كشفت اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا هركول المسرحي الخامس لعام 2021 عن برنامج المهرجان الذي ستنطلق أعماله في الـ 27 من الشهر الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- وفرت مؤسسة الأعلاف في ديرك كمية 142110 طن من مادة العلف والنخالة، فيما وزعت 117 طن حتى الآن على مربي المواشي في المنطقة، بسعر أقل من السوق المحلي بنحو 70%، ما لاقى إقبالًا واسعًا من قبل المربين. (مرفق بالصور والفيديو).

- يتوافد أهالي مدينة قامشلو إلى خيمة عزاء الشهيد محمد دواد المنصوبة في حي قدوربك بمدينة قامشلو، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA