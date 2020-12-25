مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 25-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تحتفل الطوائف المسيحيّة في كنائس مدينتي ديرك وقامشلو بمناسبة عيد الميلاد، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- منذ مطلع الشهر الجاري أطلق مرتزقة الاحتلال التركي حملة اختطاف واسعة طالت قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلّة، ولا تزال العديد من القرى محاصرة ويمنع الأهالي من الخروج أو الدخول إليها، (مرفق بالصور والفيديو).

- تستقبل قوات المجلس العسكري السرياني عيد الميلاد على خطوط التّماس مع الاحتلال التركي ومرتزقته في ظل تصعيدهم العسكري، ويؤكدون أن بهجتهم بالميلاد تكتمل عندما يدافعون عن أرضهم وشعبهم، (مرفق بالصور والفيديو).

- جدّد أهالي ناحية الشدادي دعمهم وتضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية لصد أي هجوم على المنطقة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري"، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال مسؤول في دائرة العلاقات الخارجية إنّ اللّقاء بمسؤولين في الحكومة البلجيكية جاء في إطار الزيارات المستمرة للحكومات الأوروبية لمناطق شمال وشرق سوريا، بغية متابعة واقع المنطقة عن كثب، وأشار إلى أنهم اطلعوا على آخر الأوضاع، وما تشهده المنطقة سياسيًّا وعسكريًّا، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكّد مهجرو عفرين مساندتهم للمعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التركية، وأدانوا الانتهاكات التي تُمارس ضدّ الشّعب الكردي قائلين "لنرفع من مستوى نضالنا.. ليصل صوتنا للعالم أجمع"، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أحمد شيخو رئيس مجلس حزب الاتّحاد الديمقراطي في إقليم الفرات إنّ التحرُّكات التركية في جنوب كردستان هي انتهاك للسيادة العراقية ومحاولة لتحقيق كيان إسلاموي سلفي في المنطقة، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي بياناً إلى الرأي العام تنديداً بالسياسات القمعية لحزب العدالة والتنمية بحقّ المرأة واعتقال البرلمانية ليلى كوفن، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في إقليم الفرات بيريفان حسن: إنّ "فلسفة القائد عبد لله أوجلان أظهرت لشعوب المنطقة حقيقة الأنظمة الفاشيّة التي تحكمهم، وإنّ العُزلة على القائد هدفها قطع الطريق أمام خروج أفكار جديدة له"، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- شهد عام 2020، أحداثاً هزّت العالم من كوارث طبيعية وإنسانية وأوبئة، مرورًا بحوادث اغتيال، بالإضافة إلى اتفاقات وصفقات من شأنها أن تحدث تغييرًا في تاريخ وحاضر ومستقبل بعض شعوب العالم، (مرفق بالصور).

ملفّ

- يشعر أهالي ناحية زركان الواقعة على خطوط الجبهة مع المناطق التي تحتلّها تركيا ومرتزقتها، بعدم الارتياح من صمت القوات الروسية وحكومة دمشق، التي تشاهد تحشّدات وتحرُّكات تركيا على طول خطوط الجبهات، معتبرين أنّ هذه التحرُّكات تأتي بالتّنسيق معها، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يزداد الإقبال على القراءة والمطالعة بشكل ملحوظ مع توفر الكتب وطباعتها، في ظل انتشار المطابع وافتتاح المكتبات وإقامة المعارض في شمال وشرق سوريا، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يعمل عمال النظافة في مدينة منبج لساعات طويلة في شوارع المدينة للحفاظ على نظافتها، لكنّهم ينتقدون عدم تعاون بعض الأهالي معهم، الأمر الذي تسبّب في انتشار القمامة على جانبي الطرقات، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA