مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 24-5-2021

- أكد الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في منبج، أحمد اليوسف، تعاون الاحتلال التركي وحكومة دمشق في إحداث عمليات تغيير ديمغرافي واسعة في مختلف المناطق السورية لتحقيق مصالحهما على حساب مصالح الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعاني مخيم مهجري كري سبي من أزمة حادة في مياه الشرب، وذلك بعد انقطاعها من المصدر، فيما تقف إدارة المخيم عاجزة عن تدارك المشكلة لقلة الإمكانيات المتاحة لديها. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعماً لمقاومة قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، يخرج أهالي بلدة كرباوي بمدينة قامشلو في تظاهرة، الساعة 9:30. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت رئيسة لهيئة المرأة في إقليم الفرات فرياز بركل بأنه يجب عدم الوثوق بالمنظمات الدولية التي كان لها يد في المؤامرة ضد القائد أوجلان، ولفتت بأن أفضل وسيلة لكسر العزلة هي المساهمة في نشر أفكار القائد. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الرئيس الفخري لحزب الشعوب الديمقراطية أرطغرل كوركوجو إن "نظام أردوغان يتجه نحو الفناء" وذلك تعقيباً على موضوع دعوى كوباني وعلاقات حزب العدالة والتنمية مع المجموعات المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- طالب وجهاء العشائر العربية في تل تمر بالاعتراف بالإدارة الذاتية كحكومة شرعية، وقالوا إنها إدارة حكيمة تمثل شعوب المنطقة وتلبي متطلباتهم وتصون حقوقهم دون تمييز. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحدث عدد من المزارعين عن آثار انخفاض مياه الفرات على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وحذروا من وقوع كارثة حقيقية مع استمرار تركيا في منع وصول حصة السوريين من مياه نهر الفرات مستغلة الصمت الدولي والمحلي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA