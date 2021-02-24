مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 24-2-2021

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات مراسم إعلان عن شهداء من أبناء كوباني، استشهدوا خلال التصدي لهجوم الاحتلال التركي على جبال غاري، في مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني، الساعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أشاد أهالي ناحية الشدادي بالدور الّذي تقوم به قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية، بملاحقة فلول الخلايا الإرهابيّة في مناطق جنوبي الحسكة, وشدّدوا على ضرورة مواصلة الحملات للقضاء عليهم بشكلٍ كلي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أحمد بهاء الدين شعبان وعضو "المبادرة العربية لحرية عبد الله أوجلان"، إن صمود الشعب الكردستاني وتضامن أحرار العالم كفيل بتحرير أوجلان. (مرفق بالصور).

- قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطية في إزمير، مراد جبني، إن السلطات التركية تسعى إلى تجريم حزب الشعوب الديمقراطية أو تصفيته بشكل نهائي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تنظّم المرأة الشابة ندوة حوارية بالتزامن مع اقتراب الثامن من آذار، في مطعم النور جانب حاجز الصباغ بمدينة الحسكة، الساعة 00:١٠، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي ورشة عمل لنساء الأحزاب السياسيّة حول التمكين السياسي والحقوقي للمرأة، في مقر حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة قامشلو، الساعة 00:١٠، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت أمهات الكريلا أنهن مستمرات في فعالياتهن الداعمة لقوات "الكريلا"، واعتبرنّ ذلك واجبًا، داعيّات الأمهات في عموم كردستان إلى الخروج إلى الساحات لمساندة المقاتلين في وجه الهجمات التي تستهدف كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي أن أي حل يأتي عن طريق المؤتمرات التي ترعاها الدول الإقليمية هي ترقيعية وعلى قياس مصالحها، وأن حل القضية السورية بيد أبنائها، واجتماع آستانة الأخير ليس إلا لضرب مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- لا تزال مساعي التوصل إلى نتائج مُرضية من مباحثات أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، و"المجلس الوطني الكردي" مستمرة، رغم أن هذا الأخير يعرقل جهود التوصل إلى نتائج، فيما يؤكد سياسيون على ضرورة أن يكون للمجلس موقف جاد من القضية الكردية وأن يتحرك وفق ما يخدم مصالح الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- لطالما تغنى المجلس الوطني الكردي بالوطنية والكردايتية ورفع شعارات رنانة عن الكرد وقضيتهم، ولكن الوقائع والأحداث التي رافقت المجلس منذ نشأته وحتى الوقت الراهن كشفت حقيقته. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- طالبت إدارة مخيم مهجري كري سبي الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالإسراع في إنجاز أعمال المرحلة الثالثة من توسعة المخيم، وذلك في ظل الضغوط التي يواجهونها لاستقبال العائلات التي تتوافد إليهم بشكل يومي، فيما أرجأت المنظمات العمل فيه حتى منتصف شهر آذار من العام الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA