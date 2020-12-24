مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 24-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي ناحيه عامودا وتل كوجر في مظاهرات تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركي على عين عيسى، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- كذّب أهالي ناحية عين عيسى ما تروّج له أبواق المحتل التركي، مؤكدين على الصمود والثبات على أرضهم، رغم ما تتعرّض له الناحية بشكل يومي من قذائف وانتهاكات للاتفاقات المبرمة، (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار القيادي في مجلس الرقة العسكري عمار عكاش إلى أنهم موجودون في قرية جهبل، وأن مقاومتهم مستمرة في التصدي لأي هجوم يشنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، (مرفق بالصور والفيديو).

- ندّد أهالي مدينة كوباني ما تتعرّض له ناحية عين عيسى من هجمات وقصف من قبل دولة الاحتلال التّركيّ ومرتزقتها، وأدانوا الصّمت الرّوسيّ، معتبرين إيّاه تساهلاً مع دولة الاحتلال التي لديها النّيّات لاحتلال المزيد من المناطق في شمال وشرق سوريّا، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أحد وجهاء عشيرة الشيخان في بلدة زركان إنّ تحشدات وتحركات الاحتلال التركي ومرتزقته لا تبعد سوى كيلو متر واحد عن بلدتهم، وسط صمت القوات الروسية والحكومة السورية، مؤكدًا أن تكاتف الجميع معًا هو السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات، (مرفق بالصور والفيديو).

- تقام مراسم تشييع لشهداء من قوات سوريا الديمقراطية في مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني الساعة ١٤:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكّدت التصريحات التي صدرت من مسعود ونيجرفان ومسرور بارزاني خلال عام 2020 وتحركاتهم على الأرض، مدى عدائهم لحركة حرية كردستان وخدمتهم لدولة الاحتلال التركي التي تريد إبادة الكرد، (مرفق بالصور).

- أشار أهالي حي الشيخ مقصود إلى أنّ التّنظيم والتمسُّك بفكر القائد، عبد الله أوجلان، هما الوسيلة الأنسب لإفراغ العُزلة من محتواها، (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي، إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تركيا وبخاصة بحق المعتقلين السياسيين، معتبرًا صمت المنظمات الإنسان "أبشع من ممارسات السلطات التركية"، (مرفق بالصور والفيديو).

- تسعى الدولة التركي إلى نقل مرتزقة جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني إلى مناطق حفتانين في جنوب كردستان، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم أهالي مقاطعتي عفرين والشّهباء تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ودعماً لحملة الإضراب عن الطعام في المعتقلات التركية، في ناحية أحرص الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار في حي الشّيخ مقصود بمدينة حلب، خيمة اعتصام تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مؤتمر ستار مظاهرة في كوباني، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ودعماً لحملة الإضراب عن الطعام في المعتقلات التركية، الساعة ١٢:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي اليوم النساء ضمن الأحزاب السياسية بياناً إلى الرأي العام بصدد اعتقال البرلمانية ليلى كوفن، وسيلقى البيان في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة 11:00

سياسة

- قال عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري كيلو عيسى إن الأحزاب السياسية الكردية حتى الآن لم تقم بالدور المرجو منها وعلى الشارع الكردي أن يتحرك الآن للوقوف في وجه الهجمات التركية، (مرفق بالصور والفيديو).

الشّبيبة

- تخرج الشبيبة الثورية السّوريّة بمدينة تل تمر في تظاهرة، تنديداً بالهجمات التركيّة على عين عيسى، الساعة ١٠:٠٠, (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- افتتح مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو شمال وشرق سوريا، أوّل قسم لعمليّة القلب المفتوح مع تأمين كافّة الأجهزة اللّازمة والكادر الطّبيّ المختصّ بهذه العمليّة، وسيدخل القسم قيد الخدمة في الربع الأول من العام الجديد، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA