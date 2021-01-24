مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 24-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يشيّع أهالي الرقة وريفها جثمان الشهيد خالد حسن الكراد إلى مثواه الأخير في مزار الشهد سيفدار في بلدة الجديدات بريف الرقة الشرقي، الساعة 1:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم حزب سوريا المستقبل مراسم افتتاح مكتب له في ناحية تل كوجر، الساعة 9:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي برآف التابعة لمنطقة ديرك في مظاهرة منددة ضد التهديدات التركي. تنطلق التظاهرة من قرية برك وحتى عين ديوار. الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه ببيان للتنديد بجرائم الاحتلال التركي ضد المدنيين في تل رفعت. الساعة 11.00. ( مرفق بالصور والفيديو).

- يدلي اتحاد المحامين لإقليم عفرين بياناً تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، في قرية تل سوسن، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين مراسم تشييع جثمان شهداء ناحية تل رفعت الذين استشهدوا إثر قصف الاحتلال التركي ومرتزقته، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال نجم الدين ملا عمر إن إرادة القائد عبد الله أجلان لم تهزم حتى في العزلة المشددة، بل على العكس، تم تعزيز حركة الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء مراسم غيابية للشهيدة في قوات الدفاع الشعبي هيفا رمو، والتي استشهدت في مقاومة حفتانين، في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مؤتمر ستار في مدينة الحسكة بياناً، بخصوص اغتيال الرئاسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير ونائبة الرئاسة المشتركة، في ساحة الشهيد أثرو بحيّ الناصرة، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين تعليقًا على قصف طائرة مُسيّرة لمنزل في ريف كوباني إن "ما جرى يوم أمس كان أحد التجاوزات التركية على أمن واستقرار المنطقة والتي ترافقت مع صمت روسي ودولي".(مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة بأن روسيا والدولة التركية هي المستفيدة من الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، وقال "بمقاومة الشعب لن يسمح لهم الوصول إلى مآربهم".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال المحاضر في أكاديمية المجتمع الديمقراطي، كيفارا شيخ نور، إن الهدف الرئيس للحرب الخاصة هو ضرب أخلاق المجتمع، وأشار إلى أن الاحتلال التركي وحكومة دمشق مارسا الحرب الخاصة في مدينة دير الزور عن طريق اغتيال وجهاء العشائر العربية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الصحفي فردا جتين بأنّ الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن ستعمل على تشكيل ائتلاف جديد في العراق لحماية مصالحها، وقال بأن بايدن منفتح على الديمقراطيين الجدد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- في وقت تحشد كتل معارضة سورية ضد هيمنة تركيا على قرارها، حذرت تقارير من تسونامي بطيء قد يضرب سوريا، فيما باتت تركيا تتحضر لمرحلة أصعب مع جو بايدن، في حين يستمر الليبيون في محاولاتهم لإنهاء الأزمة في البلاد. (مرفق بالصور).

ملفّ

- أثبتت المقاومة التي دارت تفاصيلها التاريخية بين أزقة وشوارع مدينة كوباني أن العالم يستطيع الاتحاد للدفاع عن الإنسانية، وأن الكردستانيين يستطيعون الاتحاد من أجل الدفاع عن القضية، وأن الإرادة الصلبة وثقافة الارتباط بالأرض هي التي تصنع الانتصار. (مرفق بالصور والفيديو).

- يترقب الجميع نتائج زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد وهولير، حيث يُجمع المراقبون أن هذه الزيارة لم تكن عادية كما نتائجها، إذ يرى مدير مركز "كرد بلا حدود" أن تركيا تسابق الوقت لفرض واقع جديد، بينما أكد إعلامي إيزيدي أن مؤامرة جديدة تحاك ضد شنكال قائلًا: "أردوغان وسلطته مستمرون بقتلنا".(مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنظّم الشبيبة الثورية في ناحيتي الدرباسية وزركان مسيرة مشاعل، بصدد العزلة المفروضة على القائد أوجلان، ومساندة المضربين عن الطعام، الساعة ٤.٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تنظّم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة حفل استذكار للفنان الراحل أياز يوسف، في صالة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، الساعة 4:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- استنكر مواطنون من المكون العربي الذين تأثروا بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، العزلة المفروضة عليه، وقالوا: "العزلة تهدف إلى منع فكر وفلسفة القائد المعززة لدور المرأة في المجتمع".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA