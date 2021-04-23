مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 23-4-2021

- تستمر المنظمات التي تعهّدت ببعض أعمال التوسعة الثالثة لمخيم مُهجّري كري سبي بالمماطلة، متجاهلة الحالة الإنسانية لـ 600 أسرة مُهجّرة قسرًا من مقاطعة كري سبي تنتظر منذ أكثر من 200 يومًا إنهاء هذه الأعمال لتقطن المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال مُهجّرون من عفرين ، اليوم، إنّ القصف لن ينال من إرادتهم، وأكدوا على المقاومة في وجه جميع أشكال الهجمات حتى العودة إلى عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- المسيرة الإعلامية التي بدأتها الشهيدة، غربت آلي أرسوز، في الصحافة الكردية، تتابعها أقلام وطاقات نسوية شابة توصل صوت ملايين من النساء إلى الرأي العام عبر منابر إعلامية خاصة بالمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- طالب حكمت حبيب روسيا وحكومة دمشق بلجم ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني، ودعا مكونات شمال وشرق سوريا إلى اليقظة تجاه محاولات إثارة الفتنة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو بأن استهداف منزل القائد في قرية علبلور، هو استهداف لقيم المرأة الحرة وميراث فكر القائد أوجلان، وأن الهدف الأساسي ضرب المبادئ الإنسانية والوطنية التي انتهجها الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- ازدادت المؤشرات خلال الأسابيع الماضية على اندلاع حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، بدأت بتبادل الطرفين الاتهامات وطرد الدبلوماسيين، وتفاقمت مع التحشيدات الروسية على الحدود الأوكرانية، فإلى أين تتجه الأمور بينهم؟ وما تداعيات ذلك على نزاعات الشرق الأوسط؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يتخوف مزارعو الرقة هذا العام من زراعة المحاصيل الصيفية وخاصة القطن، بسبب الانخفاض الكبير في منسوب مياه نهر الفرات شريان الحياة في المنطقة، ويناشدون منظمات المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وضع حد للانتهاكات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أنهت مديرية المياه العامة في الحسكة بالتعاون مع منظمة الفرات، تجهيز محطة مياه العلوة جنوبي الشدادي، وتعمل جاهدة على تجهيز المحطات والخطوط الأخرى ضمن سلسلة مشاريع استجرار مياه الفرات وتوصيلها للحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA