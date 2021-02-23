مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 23-2-2021

- يقدّم أهالي ديرك واجب العزاء لذوي الشهيد كابار محمد، في مركز الشهيد باور للشبيبة، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر المجلس العسكري السرياني ذكرى مقاومة الخابور في مزار شهداء السريان الآشوريين بالحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم مؤسسة عوائل الشهداء بناحية تل تمر مراسم استذكار الشّهداء، بمؤسسة عوائل الشهداء الساعة 12:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- "بتلاحم القوات العسكرية وتكاتفها دحرنا داعش"، بهذه الكلمات بيّن قادة مشاركون في عملية تحرير ناحية تل تمر عام 2015 من مرتزقة داعش، أن الاحتلال التركي الذي كان يحرك داعش آنذاك، يتدخل بنفسه الآن ويكرر ما فعله داعش في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- نوّه الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر أن الاحتلال التركي كان يحرك داعش أثناء هجمات 2015 على تل تمر، وقال "داعش كان الطفل المدلل لتركيا، فما بالكم إن كان الوالد نفسه موجودًا في المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قالت الدّكتورة فرناز عطية أحمد، أستاذة العلوم السياسيّة: إنّ المبادرة العربية لحرية المناضل عبد الله أوجلان، جمعتْ حتى الآن 8 آلاف توقيع، وأكّدتْ أنّ الحملة مستمرة ونطاقها يتسع يوميًا والمؤيدون لحرية أوجلان يتزايدون يوميًا. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح كوفان كنعو أن أردوغان يحاول التغطية على خيبته في غاري عبر الانتقام من حزب الشعوب الديمقراطية، وقال: "بعد هزيمته في غاري، باشر باعتقال ممثلي الأحزاب الكردية وحزب الشعوب الديمقراطي في باكور كردستان".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مؤتمر ستار لإقليم عفرين بياناً بحلول عيد المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر آذار، في ناحية أحداث، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- شدّدت الناطقة باسم مؤتمر ستار "رمزية محمد" على ضرورة محاكمة الدّولة التركيّة على ارتكاب مجزرة باريس، خاصةً بعد أن اعترف الرئيس السابق لدائرة المخابرات العسكريّة التركيّة بارتكاب تلك المجزرة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- اتفق سياسيو شمال وشرق سوريا على أن اجتماعات آستانا تكريسٌ لحالة اللا حل والعقم، لأنها لا تبحث عن مصلحة الشعب السوري والتقصي عن عملية حل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

- نوه السكرتير العام لحزب اليسار الديمقراطي الكردي – السوري وعضو أحزاب الوحدة الوطنية الكردية صالح كدو، إلى أن العوائق التي يضعها المجلس الوطني الكردي في سوريا ماهي إلا حجج تعرقل سير المباحثات، مؤكداً بأن "فتح دفاتر اللوم لن يصب في مصلحة المجلس الوطني الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- بعد ثلاث سنوات ونيف و15 جولة ماراثونية صار مسار أستانا محط سخرية معظم السوريين الذين يتوقون إلى نهاية حقيقية لمأساتهم . لقد حرفت الدول الضامنة لمباحثات أستانا, روسيا وتركيا وإيران, بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة مسار المفاوضات السياسية بين النظام والمعارضة عن مسار جنيف القائم على بيان جنيف وبيان فيينا والقرار 2254 وأخذته إلى المكان البعيد الذي لا تتوفر فيه مقومات اجتراح الحلول المقبولة. (مرفق بالصور).

ملفّ

- ما بين سياسات روسيا العسكرية والاقتصادية لفرض وجودها في الشرق الأوسط من البوابة السورية، وإيران التي تسعى إلى تثبيت أقدامها في هذا البلد، تتعرض الخريطة والنسيج السوري للتمزق، وتفقد البلاد مصادر اقتصادها. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- أصبحت قرية تل أمير نموذجاً لمبدأ أخوّة الشّعوب بين مكوناتها، والموجودة على خطوط التّماس مع الاحتلال التركيّ ومرتزقته، فتكاتف أهلها في مواجهة هجمات الاحتلال ومرتزقته، ولم يسمحوا لهم باستباحة أرضهم وأملاكهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- يسعى أهالي بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي إلى زيادة نسبة الغطاء النباتي في المنطقة، عبر افتتاح المشاتل وتأمين شتلات الأنواع المختلفة من الأشجار والزهور، فيما ازدادت زراعة الأشجار المثمرة بعدما شهدت المنطقة تدميرًا لطبيعتها أثناء فترة وجود مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA