مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 23-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي منبج في مسيرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركيّ على عين عيسى، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحيتي جل آغا وعامودا في مسيرات حاشدة للتنديد بهجمات الاحتلال التركيّ على عين عيسى، الساعة 1:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت أهالي الشدادي إلى أنّ الهجمات الأخيرة على ناحية عين عيسى، أتت بضوء أخضر من "الضّامن" الروسي، وشدّدوا على وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تعمل مراكز دراسات علم الجينولوجيا المنتشرة في مناطق شمال وشرق سوريا، على إجراء الدّراسات والبحوث حول معاناة ومشاكل المجتمع الذي عايش أوضاعاً صعبة خلال العام 2020، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الآثار في إقليم عفرين، إن تغيير معالم موقع قلعة "نبي هوري" الأثري وبناء مسجد في الموقع، من قبل وزارة الأوقاف التابعة للاحتلال التركي، يصب في مسعى محو وطمس تاريخ وهوية سكان عفرين الأصليين الممتدة لآلاف السنيين، (مرفق بالصور والفيديو).

- امرأة كردية تبلغ من العمر (66 عاماً) تظهر للعالم، عبر إنستغرام، كيف كانت ملابس الفتيات الكرديات في جبال كردستان، (مرفق بالصور والفيديو).

- تصدر أمّهات الكريلا بياناً حول ما يجري في باشور وتنديداً بهجمات الاحتلال التركيّ، في حديقة آبو في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، الساعة ٠٩:٣٠, (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال مدير مركز سلمان – زايد للدراسات، إن العقوبات ستؤثر سلبًا في الاقتصاد التركي، ولها تأثير في مستقبل أردوغان لأن الشعب التركي يرفض العديد من سياساته ويزداد الرفض مع كل عقوبة، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- ما بين تعديل أردوغان ياقة قميص الكاظمي وما كتبه الأخير في سجل الزائرين لقبر أتاتورك، كان هناك الكثير من الملفات العالقة بين البلدين اللذين يمتازان بعلاقات ملتبسة منذ عقود، بدءًا بانتهاكات تركيا المتكررة للسيادة العراقية، وصولًا إلى ملف المياه والشأن الكردي، (مرفق بالصور).

- قال الصحفي روهات باران إنّ روسيا تلتزم الصمت إزاء هجمات الاحتلال التركي على عين عيسى، واللافت هو تزامن موقفها مع انسحاب تركيا من عدد من نقاطها العسكرية في إدلب، منوهًا إلى أن التصعيد الأخير يشير إلى احتمال وجود صفقة روسية تركية، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- لجنة الثقافة والفنّ في الشدادي تقيم معرضاً للأدوات التّراثيّة، الساعة ١٠:٠٠, (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يتعرّض طلبة الجامعات السورية لعمليات ابتزاز، ويُجبَرون على دفع رشاوٍ ليتمكّنوا من استكمال تعليمهم، وبات وضع التعليم العالي في سوريا هو "إما أن تدفع، أو ترضخ للابتزاز، أو ان تترك الدراسة"، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج الطفل أحمد محمد، في الساعة السابعة صباحاً، إلى الأراضي الزراعية، ليرعى عنزتين هي كل ما تبقت لأسرته. وفي طريقه يمر بالقرب من مدرسته التي لم يعد الطلبة قادرين على ارتيادها بسبب تحولها إلى هدف لرصاص جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعمل أهالي مدينة دير الزور بكل طاقتهم للنهوض مجددًا بالواقع التعليمي، وذلك بعد توقفه بشكل كامل جراء سيطرة المجموعات المرتزقة والمعارك والنزوح، بينما ينوي مجلس دير الزور المدني تخصيص 5 مليون و274 ألف دولار كموازنة لهذا القطاع خلال العام 2021، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA