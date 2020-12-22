مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 22-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي ناحية كركي لكي وناحية جزعة في تظاهرات تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على عين عيسى، السّاعة ١١:٣٠،(مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر المواجهات العسكرية على أطراف بلدة عين عيسى لليوم الرابع على التوالي، في ظل فشل المرتزقة التابعين لتركيا الوصول إلى الطريق الدولي شرق البلدة، بعد 4 محاولات تسلل أفشلتها لها قوات سوريا الديمقراطية،(مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني آرام حنا، وجود تعزيزات في العدد والعتاد لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على خطوط التماس في ناحية زركان، وانتقد الصمت الروسي حيال الهجمات التركية على المنطقة،(مرفق بالصور والفيديو).

- أعلن وجهاء عشائر ناحية الدرباسية تضامنهم مع قوات سوريا الديمقراطية، كونها الوحيدة التي خلّصت العالم من وحشية داعش ووفّرت الأمن السلام، لافتين إنّ الهجمات على شمال وشرق سوريا تأتي بموافقة روسية،(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكّد الأمين العام لحزب التّغيير والنّهضة السوري مصطفى قلعة جي، أنّ ثلاثي آستانا لا يصلح لأن يكون راعياً للعملية السياسية السورية، كما طالب جميع السوريين بالوقوف في خندقٍ واحدٍ للدّفاع عن الأراضي السورية،(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكّد أهالٍ أنّ باشور كردستان لم يكن ليتمتّع بأي شكلٍ من أشكال الحكم الفيدرالي لولا نضال حزب العمال الكردستاني، ودعوا حزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) إلى عدم وضع العقبات أمام الكُرد المتطلّعين لنيل حريتهم،(مرفق بالصور والفيديو).

- قال المواطن محمد أمين، إنّ القائد عبدالله أوجلان كان يطالب باستعداد الشعب لحرب الشعب الثورية، وأضاف: "يجب أن يتّحد الشعب مع حركة الحرية"،(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أنّ العُزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، هي عُزلة على كافّة الشعوب والمرأة خاصةً، ودعت النساء لدعم ومساندة مقاومة المناضلين داخل السجون التركية،(مرفق بالصور والفيديو).

- دعا ذوو المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التركية، جميع الوطنيين إلى تقديم الدعم وتكثيف النشاطات، لتحقيق أهدافهم في رفع العزلة عن القائد أوجلان، وقالوا: "إنّ المعتقلين يحاربون الاستبداد بأمعائهم الخاوية"،(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تستعدّ مديريّة المياه العامّة بالحسكة بالتّعاون مع مجلس ناحية الشّداديّ لإطلاق مشروع استجرار مياه الفرات إلى مدينة الحسكة وريفها الجنوبيّ وإنهاء معاناة الأهالي في تأمين مياه الشّرب،(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA