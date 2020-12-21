مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 21-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تنظّم منظّمات المجتمع المدنيّ بالتعاون مع اتّحاد مثقّفي الرقة فعالية للشّهداء بعنوان "شهداؤنا جسور الحرية"، في صالة الاتحاد، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو)

- تدلي أحزاب الوحدة الوطنية بياناً إلى الرّأي العام بصدد هجمات جيش الاحتلال التّركيّ على ناحيه عين عيسى، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 9:30 .(مرفق بالصور والفيديو)

- تشهد مدينة قامشلو ونواحي تربه سبيه وتل براك تظاهرات تنديداً بهجمات جيش الاحتلال التركيّ على ناحية عين عيسى، الساعة 11:30. (مرفق بالصور والفيديو)

- يقدم أهالي ناحية تل كوجر وجل آغا وديرك واجب العزاء لذوي الشّهيد دمهات تل كوجر، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو)

- يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان الشهيد "حمزة تولهلدان" إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة ١١:٠٠, (مرفق بالصور والفيديو).

- "نعلم أن الطريق خطر جدًّا، ولا نثق بالقوات الروسية التي ترافقنا، ولكننا مجبرون، لأن برفقتنا مرضى لا يتحملون مشقة الطرق الطويلة، وفي كل مرة نمرّ بسلام على الطريق الدولي، نعتبر أنفسنا عبرنا إلى حياة جديدة"، بهذه الكلمات وصفت أسرةٌ وضع الـ M4 بين عين عيسى وتل تمر. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينتهج جيش الاحتلال التركي ومرتزقته سياسة إثارة النُّعرات المذهبية، والتي وصلت إلى حد الاستيلاء على منزل مواطنة بسبب اسم ابنها "ذو الفقار"، الأمر الذي اعتبره المرتزقة سبباً كافياً للاستيلاء على بيتها بحُجّة أنّها شيعية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار القيادي في قسد زياد حلب بأنّهم تصدّوا للهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته على ريف عين عيسى، وأكّد أنّ ما يدّعيه الاحتلال ومرتزقته في وسائلهم الإعلامية عارٍ عن الصّحّة، وقال بأنّ المقاتلين مستمرّون في المقاومة بروح النصر. (مرفق بالصور والفيديو).

- بالتزامن مع شن الهجمات على ناحية عين عيسى في إقليم الفرات، بدأ جيش الاحتلال التركي بحشد الأسلحة والمرتزقة في خطوط التّماس في بلدة تل تمر، في حين أكد قادة عسكريون ومسؤولون أن روسيا وقوات حكومة دمشق صامتون ولا يبدون حتى حق الدفاع عن النفس في وجه الهجمات اليومية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أشار زنار محمد شقيق المعتقل السياسي صادق محمد، أنّه بفضل كفاح ونضال المعتقلين وصلوا إلى مرحلة حقّقوا انتصاراتٍ على أرض كردستان، وناشد الشعوب الكردستانية بالتحرُّك لمساندة ودعم المعتقلين حتى تحقيق أهدافهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّدت أسر الشهداء أنّ العُزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان، لم تخفِ عنهم المعنى الحقيقي لفكره وفلسفته، لطالما انتشرت في أرجاء العالم، قائلين "فكر وفلسفة القائد ايقظتنا من غفلتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال مواطنون التقوا القائد عبدالله أوجلان، إنّ ما لفت انتباههم في أحاديث القائد أنّها تهدُف إلى وحدة الشعوب، ورفع الاضطهاد عن كاهل كافّة الشعوب المظلومة دون استثناء، "وهذا ما جعل الجميع يعتنق فكره الحر وفلسفته الحكيمة".(مرفق بالصور والفيديو).

- حذرت أسر الشهداء من تبنّي الحزب الديمقراطي الكردستاني عقليةً مطابقة لعقلية الدولة التركية تجاه الكرد، سيضر بالقضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكّد عبد حامد المهباش أنّ أهالي شمال وشرق سوريا سيقاومون الاحتلال بشتّى الوسائل، وانتقد التّغاضي الرّوسي والأمريكي عن الهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- أكّد الكاتب المصريّ، مصطفى بركات، أنّ شهر العسل بين نظام الرّئيس التّركيّ رجب طيّب أردوغان والولايات المتّحدة انتهى عمليّاً، وأشار إلى أنّ نظام أردوغان يتصدّع داخليّاً وانهياره بات مسألة وقت. (مرفق بالصور).

ANHA