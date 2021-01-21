مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 21-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تحيي الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة الذّكرى السّنوية السابعة لتأسيسها، في مجمّع بيلسان بناحية عامودا، السّاعة 10:00 ، (مرفق بالصّور والفيديو).

- أدان وجيه عشيرة البكير في دير الزور العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وقال إن تركيا تتبع سياسات بغيضة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح أهالي ناحية الدرباسية أن تكثيف الهجمات على شمال وشرق سوريا هدفه محو هوية وتاريخ شعوب المنطقة بوجود الضامن الروسي الذي تحول إلى طرف بالهجمات، وقالوا: "روسيا لا تفرق عن تركيا". (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مجلس المرأة السورية بقامشلو في الذّكرى الثالثة لاحتلال عفرين من قبل الاحتلال التركيّ ومرتزقته ، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بحيّ السّياحي، الساعة 11:00، (مرفق بالصور الفيديو).

- تتمتّع المرأة في شمال وشرق سوريا بحيز متقدم من المشاركة في كافة المجالات، وخاصة السياسية، في حين أن أكثر دول العالم تطورًا بالكاد تمنحها تمثيلًا شكليًّا في الحياة السياسية وصنع القرار الوطني. (مرفق بالصور).

سياسة

- أكّد عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية سلام حسين أن تركيا دولة تخطت مرحلة الاحتلال في المنطقة وخاصة عفرين، وأنها فعلت ما لم تفعله أي دولة محتلة في العالم من ارتكاب جرائم وتطهير عرقي وإبادة بحق مكونات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت إداري في حزب سوريا المستقبل إلى أن هدف حكومة دمشق من حصار مقاطعة الشهباء هو الحصول على تنازلات من الإدارة الذاتية، وقال "النظام السوري وتركيا هما وجهان لعملة واحدة".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- ينظّم اتّحاد المثقّفين في منبج مراسم استذكار الأديب والشاعر محمد منلا غزيل، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم منتدى حلب الثّقافيّ فعالية يتمّ فيها إلقاء شعر تمّ تأليفه من قبل عدد من الهواة عن عفرين المحتلّة، في مركز المنتدى، الساعة 1:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أكد رئيس مجلس قبيلة الجبور في إقليم الجزيرة فواز الزوبع، أن الاغتيالات التي تطال الشخصيات العشائرية في دير الزور تهدف إلى إثارة الفتن، وأوضح ان التمسك بنظام الإدارة الذاتية والعيش المشترك هو أفضل طريقة للتصدي لكل المخططات ضد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- توارثت أم ثامر مهنة التداوي بالأعشاب من جدتها، وتقوم بمزاولتها لمداواة الناس، وإعالة أسرتها بعدما ضاقت بها سبل الحياة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أنهت إدارة مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو تجهيزاتها، وتستعد خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء أول عملية للقلب المفتوح من قبل فريق جراحي متخصص. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA