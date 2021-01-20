مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 20-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تدلي منظّمة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة بياناً، بخصوص جرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تخرج أهالي (قامشلو- الدرباسية – تل تمر – الحسكة – منبج – حلب – عفرين) في تظاهرات بخصوص مرور الذّكرى السّنويّة الثالثة على احتلال عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

- أصبحت البادية السّورية، أشبه برمال متحرّكة تبتلع قوافل القوات الحكومية، حيث كثّف مرتزقة داعش من نشاطهم في المنطقة، فما بين الحديث عن عجز القوات الحكومية المدعومة من روسيا وإيران عن مواجهة فلول المرتزقة، والتشكيك حول فائدتها من بقائهم، تستمرّ خسائرها بالتزايد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- نساء حلب اللواتي ساندن مقاومة العصر، أكدن أن الاحتلال التركي استهدف مشروع أخوة الشعوب في عفرين، ودعون إلى المجتمع إلى إنهاء الاحتلال التركي، وعودة الأهالي إلى ديارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكّدت عضوة الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي، هدية يوسف، أن الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين كان نتيجة توافق دولي، وأوضحت أن القوى الرأسمالية سعت عبر احتلالها إلى القضاء على فكر الأمة الديمقراطية، لافتة إلى أن تضحيات مقاتلي ومقاتلات حزب العمال الكردستاني هي منبع قوة ثورة روج آفا والسبب الرئيس لصمودها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- إن مشروع الإدارة الذاتية الذي يتطور في شمال وشرق سوريا أصبح أملًا للشعب السوري في اجتياز الأزمة وضمان حقوقه، ولهذا تعرض لهجمات داخلية وخارجية على مختلف الصعد، وفي ظل استمرار الأزمة السورية وتعقيداتها، ما زالت مكونات المنطقة مستمرة بالعمل وفق قدراتها الذاتية للوصول بسوريا إلى بر الأمان. (مرفق بالصور والفيديو).

- منذ اليوم الأول للهجمات التركية على عفرين في كانون الثاني 2018 بضوء أخضر روسي وحتى اليوم، ما تزال تركيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيها، واليوم تدفع روسيا تركيا لاحتلال أجزاء جديدة من الجغرافية السورية وتكرار هذه الجرائم من أجل الإبقاء على حكومة دمشق في السلطة. (مرفق بالصور).

العالم

- حطّ وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس الإثنين، في العاصمة العراقية بغداد، دون إعلان مسبق عن هذه الزيارة، لينتقل بعدها إلى هولير بباشور كردستان، وذلك وسط وجود ملفات شائكة وعالقة منذ سنوات، فماذا سينتج عن هذه الزيارة؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- طالب مُهجّرو سري كانيه المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال الجرائم التركية، وتغيير ديموغرافية المناطق المحتلة، وقالوا "سري كانيه أصبحت موطنًا لأسر المرتزقة".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA