مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 2-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- على الرغم من محاولاتها المتكررة، واتباعها كافة السبل لتفكيك مكونات الشعب في مناطق الإدارة الذاتية، عبر احتلالها لبعض المدن، وتجنيد العملاء في المنطقة، إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها نتيجة الموقف الشعبي الذي كان وما يزال الفيصل في مواجهة السياسات التركية(مرفق بالصور والفيديو).

- عام مضى على مجزرة تل رفعت التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ولا تزال مشاهد المجزرة مترسخة في أذهان مُهجّري عفرين وذوي الشهداء والأطفال الذين فقدوا أعضاء من أجسادهم(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضح سياسيون كرد أنه يجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني احترام إرادة الشعب الإيزيدي، مشددين على أنه لا يحق لأحد هدم إدارة تلك المنطقة وبسط السيطرة عليها(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت آسيا عبد الله إنّ جميع الأطراف والأحزاب السّياسيّة في جنوب كردستان أعلنت رفضها للحرب، وأضافت: لقد طرحنا إنشاء لجنة للتّوسّط بين حزب العمّال الكردستانيّ والحزب الدّيمقراطيّ الكردستانيّ"(مرفق بالصور).

سياسة

- يرى المعارض السوري مصطفى قلعجي أن "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حلول للمشاكل الموجودة، ودعا كافة الأطراف السورية إلى انتهاج مثل هذه الخطوة أساسًا في الحوار(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

- يكشف أعضاء سابقون في ما يسمى "بيشمركة روج"، حقيقة هذه الجماعة بالقول "الدولة التركية تدربهم تحت اسم التحالف، والجنود الأتراك يحصلون على معلومات استخباراتية من خلالهم، والذين يريدون العودة إلى الحدود يتم تدوين أسمائهم، وهم يجمعون الأعضاء من مخيمات اللاجئين"(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تستعد هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا لافتتاح مركز للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة قامشلو(مرفق بالصور والفيديو).

- على مدى قرون من الزمن حوصر الكردي في لغته الأم في ظل الاحتلال العثماني وحكومة البعث السورية، وسرعان ما تغيرت الأمور بعد ثورة روج آفا التي رافقتها ثورة للغة، حيث بات بإمكان الكردي أن يتعلم لغته الأم، لكن المجلس الوطني الكردي يدعو إلى إلغاء هذه اللغة التي كان الكردي يخاطر بحياته في سبيل تعلمها(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- بهدف إظهار معاناة الشعب في روج آفاي كردستان بسبب عدم تحقيق الوحدة الكردية أعدت فرقة الشهيد أوصمان للمسرح مسرحية بعنوان "Yekîtî" الوحدة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA