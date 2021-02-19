مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 19-2-2021

- قال عدد من أهالي ريف دير الزور الشرقي إن القائد عبد الله أوجلان مناضل سياسي يدعو إلى حرية الإنسان وأخوة الشعوب، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل "الإفراج العاجل عن القائد عبد الله أوجلان".(مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم عفرين المحتلة عن شكوكه في المرونة التي تظهرها دمشق تجاه مقاطعة الشهباء، ولفت إلى أنها أمر مؤقت، منتقدًا تعاطي حكومة دمشق مع مُهجّري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء على أنهم غير سوريين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- ناشد الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، شاهين لالي، جميع الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية الدولية وضع حدّ لجرائم تركيا، مطالباً بإرسال لجنة تحقيق أممية إلى منطقة غاري. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح مثقفو مدينة الحسكة أن لمقاومة السجون في حزب العمال الكردستاني ماضٍ عريق, وتتمّ من أجل تأمين حقوق الشعوب المضطهدة والمظلومة, وطالبوا الشعب الكردي والمنظمات الإنسانية الوقوف مع المعتقلين ودعم مطالبهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر عددٌ من أعضاء مجلس حزب الاتحاد الديمقراطية وعضوات في مؤتمر ستار هجوم جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري في جنوب كردستان، ودعوا إلى توحيد الصف الكردي لمواجهة الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

- تسعى مجموعة من المحامين في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لتولّي مهمة الدفاع عن القائد عبدالله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- ساهم التدخل الروسي في سوريا في إنقاذ حكومة دمشق، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من السقوط والانهيار الفعلي. لكنّ روسيا تواجه عراقيل متعددة، تحول دون تحويل ذلك إلى نجاح استراتيجي، نتيجة التواجد الإيراني والأميركي وكذلك المحتل التركي. (مرفق بالصور).

- لا تزال سلطات باشور كردستان وبغداد وقوات التحالف الدولي عاجزة عن تحديد المسؤولين عن هجوم هولير، على الرغم من أن أصابع الاتهام توجهت إلى جماعات موالية لإيران، إلا أن الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية رائد المصري، يرى أن المستفيد الأكبر هي تركيا، وأرجع ذلك إلى رغبة الأخيرة في الانتقام وإيصال الرسائل. (مرفق بالصور).

تحليل

- بدأ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأمواج تغيير خلخلت شواطئ بلدان الشرق الأوسط التي طالما كان الركود ملازمًا لها، واعتقد حكامها من فرط نرجسيتهم أن الشعوب ستبقى مرتهنة لإراداتهم الذاتية. ولكن كان للشعوب رأي آخر. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- بادرت لجنة اقتصاد المرأة إلى زراعة البطاطا لأول مرة في ديريك، وذلك بمساحة 5 هكتارات. (مرفق بالصور والفيديو).

- وثّقت مديرية الآثار بإقليم عفرين، حفر ونهب الاحتلال التركي محتوى 10 تلال أثرية، في أقل من شهرين، وبيعه في السوق السوداء. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA