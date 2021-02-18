مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 18-2-2021

- يستذكر أهالي مقاطعة كوباني المناضل أوصمان دادلي في مسقط رأسه، خلال مراسم، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ناشد المثقف الكردي (لالش إسماعيل هيبت) حكومة باشور كردستان لمنح رخصة لفضائية روناهي لتتمكّن من مزاولة عملها في باشور لأنها تمثّل "عين الحقيقة لثورة شمال وشرق سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

- "مسلسل الاعتقالات في تركيا وباكور كردستان متواصل تحت ذرائع وحجج واهية"، هذا ما يقوله معتقل سابق في سجون الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكّد أعضاء حزب سوريا المستقبل في إقليم عفرين أن هجمات الاحتلال التركي على الشهباء تأتي بعد عقد صفقات اقتصادية وسياسية بين روسيا وتركيا، ودعوا إلى إنشاء لجنة دولية لتقصّي جرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال المختص بالشأن التركي، الدكتور محمد نور الدين، إن الهدف التركي من هجماتها على جبل غاري في باشور كردستان، هو إقامة حزام أمني عميق داخل الأراضي العراقية، وإضعاف الحالة الكردية تحت الضغط الدائم. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الصحفي نهاد قايا إن مشكلة الجنود الأسرى كانت تؤرق حزب العدالة والتنمية، وقد أنهت هذه المشكلة على طريقتها. وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان يخطط لجلب الأسرى واستغلال الحدث في الدعاية الانتخابية، ولكنه فشل في ذلك، وانعكست الموازين. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تدفع التحركات المستمرة للدولة التركية في سوريا والعراق والمنطقة عمومًا إلى التأكد من أن هذه الدولة وقادتها جادون في حديثهم عن إعادة المنطقة إلى العهد العثماني من خلال تطبيق ما يسمى بالميثاق الملّي عبر "العثمانيين الجدد"، فما هو هذا الميثاق، وكيف استغل حزب "العدالة والتنمية" أوضاع المنطقة للشروع في تطبيقه؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- بدء مركز جيان-كوفيد 19، باستقبال المصابين بفيروس كورونا، من مناطق شمال وشرق سوريا، ليتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، حتى شفائهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار صادق محمد إلى أن إدارة المحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مستمرة بتوزيع مادة المازوت على المزارعين في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، موضحًا أنهم زادوا من المخصصات بسبب قلة الأمطار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA