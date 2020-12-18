مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 18-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- الاتحاد الإيزيدي لمقاطعة عفرين سيقوم بإيقاد الشّموع على أضرحة الشّهداء في مزار ناحية احرص بمناسبة العيد الإيزيديّ "إيزي"، الساعة 7:00 صباحاً (مرفق بالصّور والفيديو).

- بنضاله وقلمه الحرّ سار على طريق الحقيقة إلى أن وصل إلى مرتبة الشهادة، وعلى الرغم من مرور أعوام على رحيله، إلا أن رفاق دربه مازالوا يتذكرون شخصيته وابتسامته، مؤكدين أن شهادته زرعت روح المقاومة والنضال داخلهم. (مرفق بالصّور والفيديو).

hezar û yek navên xwedayam navê herî şêrînî her Yezda ye- ، ” ألف وواحد اسم لله والاسم الأعظم هو إيزي ” هكذا يردد الكرد الإيزيديون في تراتيلهم الدينية الخاصة بهم، ويحتفلون بعيد “إيزي ” في كل سنة بعد صيام 3 أيام ليعلنوا العبادة لله ونشر الخير في الدنيا كما تدعو تعاليم الديانة. (مرفق بالصّور والفيديو).

- دعا وجهاء العشائر ورجال الدين في مقاطعة كوباني الشعب في روج آفا إلى التلاحم والصمود في هذه الفترة المصيرية التي تمر بها المنطقة، وأكدوا أنه يقع على عاتق كل فردٍ واجب الدفاع عن أرضه ووجوده، وأن أفضل وسيلة للدفاع هي الصمود في وجه التهديدات التركية، (مرفق بالصّور والفيديو).

- كثّف الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK من تحركاته في المثلث الحدودي بين روج آفا وباشور وباكور كردستان، بالإضافة إلى نقل الأسلحة الثّقيلة إلى معبر فيش خابور المحاذي لمعبر سيمالكا، وزيادة تعداد قواته هناك، (مرفق بالصّور والفيديو).

- لبناء جيل واعٍ يحترم الإنسانية ويحافظ على لغته وثقافته وتاريخه، تسعى مؤسسة المناهج التابعة لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية إلى إعداد مناهج تواكب التطوّر العلمي، وتساهم في تعزيز القيم الأصيلة لشعوب المنطقة، وتسعى إلى رأب الصدع الذي سببته السلطات الحاكمة بين المكونات، بعيدة عن التسيّس والنظرة الأحادية، (مرفق بالصّور والفيديو).

سياسة

- أكّد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية حمدان العبد أن الممارسات التركية بحق السوريين هي امتداد لسياسة انتهجتها حكومة حزب العدالة والتنمية، بدايةً باللاجئين مرورًا بعفرين ووصولًا إلى كشمير، والهدف هو إحياء العثمانية البائدة، (مرفق بالصّور والفيديو).

كردستان

- قال عدد من ذوي مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، إنّ قوات الكريلا تدافع عن كردستان وشعبها منذ أكثر من 40 عاماً، وعلى الحزب الديمقراطي عدم الانجرار وراء "مخططات الأعداء"، (مرفق بالصّور والفيديو).

- قال الباحث أحمد بلدا: إنّ احتجاجات جنوب كردستان لا تتعلّق فقط بالوضع الاقتصادي، بل تتعلق أيضاً بالنّظام الحاكم، فالإدارة تتستر على ميزانية جنوب كردستان، كما أنّ الاتفاقيات السرية مع تركيا لا تنحصر بموضوع النفط فقط، بل هناك أشياء أخرى، والمخابرات الأمريكية هي التي تدير هذه الاتفاقيات"، (مرفق بالصّور والفيديو).

- أكد عضو الهيئة الإدارية في اتحاد المثقفين بإقليم الجزيرة برادوست ميتاني، أن هجوم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي يضر بالكرد ويخدم أعداء القضية الكردية، (مرفق بالصّور والفيديو).

المرأة

- قالت الإدارية في حركة المرأة الشابة بمدينة حلب إن جرائم الاعتداء ضد المرأة دون محاسبة تشرعن للدولة التركية ارتكابها، (مرفق بالصّور والفيديو).

ANHA