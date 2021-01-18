مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 18-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم مجلس مخيم برخدان بالشهباء مظاهرة بخصوص الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يقيم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم استذكار لـ١١ شهيداً، في صالة السياحي، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح الفنان التشكيلي حسن العساف، أن صمت "الضامن" الروسي حيال هجمات الاحتلال التركي دليل على تعاون "خفيّ" بين الطرفين، متمنيًا توسيع مشروع الإدارة الذاتية ليشمل كافة المدن السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مجلس المرأة بشمال شرق سوريا ببيان في مدينة قامشلو، بخصوص الذّكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين ، السّاعة 11:00 (مرفق بالصّور والفيديو).

- تدلي حركة المرأة الشيوعية الثورية بكوباني بياناً، تنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركيّ في عفرين المحتلّة، في ساحة المرأة الحرة، الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 16 لتأسيس مؤتمر ستار، قالت فوزا يوسف إن مؤتمر ستار قاد طليعة مسيرة نهضة المرأة، كما طالبت الأمم المتحدة بإرسال لجنة إلى المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا "حيث ترتكب فيها جرائم فظيعة".(مرفق بالصور والفيديو).

- عبرت عضوة لجنة المرأة في مجلس الفرات في ريف دير الزور عن دعمها للمضربين عن الطعام في السجون التركية، وأكدت وقوف نساء ريف دير الزور إلى جانب البرلمانية ليلى كوفن. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- بعد 15 عامًا على إجراء آخر انتخابات فلسطينية، وما نتج عنها من انقسام بين حركتي فتح وحماس، حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا، موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية، ما يطرح تساؤلًا، حول توقيتها، وفرص نجاحها. (مرفق بالصور).

ملفّ

- شهدت الأيام الماضية، الإعلان عن انتهاء "الأزمة الخليجية"، وعلى الرغم من التحليلات المتفائلة والضخ الإعلامي، إلا أن الغموض لا زال سائداً بشأن أجواء بداية الأزمة والخلافات التي أدت إلى انطلاقها، فهل تم حل المشاكل، أم أن الظروف الدولية دفعت الطرفين إلى تأجيلها؟(مرفق بالصور).

الشبيبة

- تستمرّ حركة الشبيبة الثورية في مدينة الحسكة وقامشلو لليوم السابع باعتصامها تضامناً مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركيّة، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يحتفظ عبدالله حسو، منذ نصف قرن، بأنواع من النحل البلدي، تطلق عليها أسرته التي توارثتها اسم "النحل الكردي"، ويدأب هو وزوجته في المحافظة على هذا "الإرث العائلي"، والاستفادة منه. (مرفق بالصور والفيديو).

- تشهد شوارع مدينة الرقة أزمة مرورية، يعود سببها إلى البسطات المنتشرة على الأرصفة، فيما تقول بلدية الشعب في المدينة إن هناك نتائج ملموسة خلال أيام القادمة لحل هذه المشكلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مهجرو مقاطعة عفرين المحتلة تمسكهم بالمقاومة في سبيل تحرير ديارهم، وأوضحوا أن دول العالم كلها مسؤولة عما جرى ويجري من جرائم في عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر أهالي ريف الرقة الشرقي هجمات الاحتلال التركي المستمرة على ناحية عين عيسى، وأكدوا أن لعبة روسيا كضامن باتت مكشوفة، ووصفوها بـ "شريك الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA