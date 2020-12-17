مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 17-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي كوباني في مظاهرة، تنديداً بالهجوم الذي تعرّضت له قوات الكريلا في باشور كردستان من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع أهالي عفرين جثماني المقاتلين في قوات تحرير عفرين محمد حبش ومصطفى مسلم إلى مثواهما الأخير في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يشعل الاتحاد الإيزيدي لمقاطعة عفرين شموعاً على أضرحة الشهداء في ناحية احرص بمناسبة العيد الإيزيدي، الساعة 16:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تستمر الهجمات والقصف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته على محيط بلدة عين عيسى للأسبوع الرابع على التوالي، وكل ذلك يجري أمام أنظار "نقاط المراقبة المشتركة" بإشرافٍ روسي، فيما يخرج الأهالي في احتجاجات شعبية ضد الانتهاكات التركية والصمت الروسي، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بنكين سيدو "لا يوجد في العالم شيء يجبر الصحفيين على توقيع كتاب يمنعه من رصد ومتابعة الواقع والأحداث"، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد عدد من ذوي الشهداء في مدينة منبج بأنهم سيقفون حصناً منيعاً في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته في المنطقة التي رويت بدماء الشهداء، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أعضاء في قوات حماية المجتمع شرق مقاطعة كوباني إن الحماية الذاتية مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع وعلى المجتمع بالدرجة الأولى، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح خبير الآثار السوري ياسر الشوحان، أنّ الاعتداء على آثار شمال وشرق سورية هو جريمة حرب، واعتداء على الذاكرة الانسانية, وتركية تحاول طمس ثقافات شعوب شمال وشرق سورية من خلال سرقة وتدمير أوابدها الحضارية، مؤكداً أنّ وعي شعوب المنطقة سيدمر طموحات أردوغان بمحو ثقافة المنطقة ، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أشار صالح كدو إلى أنّ المستفيد الوحيد من الحرب الأهلية هم أعداء الشعب الكردي، كما ناشد PDK ألا يضع أي عوائق في طريق وحدة الصف الكردي، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- عبر أهالي حي الشيخ مقصود عن تضامنهم مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام منذ 21 يوماً، وطالبوا برفع العزلة المشددة على القائد أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

- رأى مدرّسون ومدرّسات إيزيديون أنّ الاتفاق المبرم بين حكومة العراق وحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شنكال يهدف إلى إبادة الكرد من جذورهم، وعبّروا عن دعمهم لموقف أهالي شنكال الرافض للاتفاق، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت الناطقة باسم مؤتمر ستار" رمزية محمد "أنّ الدولة التركية تخاف من إرادة النساء، ولذلك تصعّد هجماتها ضدهنّ وفق ذهنية الدولةالتركية، وأضافت: إنّهم يستهدفون الثورة، ويستهدفون النظام الذي أسسته المرأة, لأنّ تعزيز تنظيم المرأة يساهم بشكل كبير في انهيار نظام الدولة التركية"، (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- يسود الغموض، طبيعة العلاقات الروسية – الإيرانية على الساحة السورية، فما بين الحديث عن التنافس وتسريبات حول مهمة روسية لإنهاء النفوذ الإيراني، تدور أسئلة مهمة حول تأثير ذلك على الأزمة السورية، ومستقبل العلاقات بين البلدين، (مرفق بالصور).

ANHA