مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 17-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم أهالي مخيم سردم تظاهرة بخصوص الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بالشدادي، مراسم استذكار للشهداء في صالة الحرية بالشدادي، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح شيخ قبيلة الزبيد أن هجمات الاحتلال التركي أوضحت صورتها، ويقول "التكاتف والتلاحم بين مكونات مناطق شمال وشرق سوريا فطريان"، مطالباً الشعوب بالحفاظ على اللحمة الوطنية ومساندة قسد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تعقد إدارة المرأة في الرّقة اجتماعها السّنوي الثالث، وتدلي ببيان بخصوص الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تقام في نواحي مقاطعة قامشلو فعاليّات بمناسبة الذّكرى السنوية الـ16 على تأسيس مؤتمر ستار، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- طالبت نساء عفرين الإيزيديات المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الدولة التركية بحق مقدساتهم الدينية، والكف على ممارسة أساليب داعش بحق النساء وإجبارهن على التخلي عن ديانتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- جددت نساء من بلدة الدشيشة التابعة لناحية الشدادي، دعمهن لقوات سوريا الديمقراطية المرابطة في الجبهة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، واستنكرن انتهاكاتهم من قصف وتهجير بحق المدنيين الآمنين في مناطقهم بشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- شهد الأسبوع الماضي غارات إسرائيلية هي الأعنف على القوات الإيرانية شرق سوريا، والتي علّق مسؤول إسرائيلي عليها بأنها مرحلة أعلى من ضرب التموضع الإيراني، في حين تحدثت تقارير عن احتمالية حرب بين إسرائيل وإيران، فيما لا تشير تحركات قطر إلى أنها ستغير موقفها من العلاقة مع تركيا وإيران. (مرفق بالصور).

- طوت بريطانيا مع بداية هذا العام، صفحة نحو نصف قرن، وأصبحت خارج الاتحاد الأوروبي، فما بين الآمال بتحقيق مكانة أقوى في العالم، وخسارة الامتيازات الأوروبية، ينتظر الجميع تداعيات ذلك على السياسة العالمية، وخصوصًا مع الاستعجال البريطاني بالتحركات المستقلة وأبرزها الاتفاقية التجارية مع تركيا والعقوبات على دمشق. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تستمرّ حركة الشبيبة الثورية في مدينة الحسكة وقامشلو لليوم الخامس باعتصامها تضامناً مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركيّة، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أوضح مدير محطة بلدة 47، سليمان الخليل، أن مشروع استجرار مياه نهر الفرات سيؤمن يوميًّا ما يقارب 15 ألف متر مكعب من المياه للحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

- في إطار سعيها لحل مشكلة الخبز في إقليم الجزيرة، أكدت إدارة الأفران أنها أحالت مقترحات أصحاب الأفران الخاصة وتوصيات الإدارة إلى هيئة الاقتصاد، ومن المقرر أن يصدر قريباً قرار لحل الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA