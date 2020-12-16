مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 16-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يخرج أهالي مدينة الحسكة في مظاهرة تنديداً بالاتفاق المبرم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة بغداد ضدّ شنكال، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء معرضاً لأبناء الشهداء تحت شعار "الشهداء هم القادة المعنويّون لثورتنا"، في ساحة الشهداء الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس سوريا الديمقراطية في حلب ندوة حوارية في حي الشيخ مقصود، لمناقشة بند العنف السياسيّ، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أعرب أهالي ناحية تل تمر عن استيائهم من استمرار هجمات الاحتلال التركي ضد مناطقهم، محمّلين "الأطراف الضامنة" المسؤولية، (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار أهالي حلب الذين التقوا بالقائد أوجلان بأنّ مبادرات السلام التي أطلقها القائد في بداية التسعينيّات وحتّى الآن، لا تصبّ في مصالح الدول الرأسمالية لذلك وقفت ضدّها، مؤكّدين بأنّ مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد سيكون مفتاحاً لحلّ كافّة الأزمات في الشرق الأوسط، (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا أهالي ناحية كركي لكي إلى أنه يجب على كل فرد أن يجعل من منزله مدرسة لحماية انفسهم ووطنهم من خلال التدريب والتوعية والحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا من كافة النواحي لصد الهجمات الفكرية والعسكرية على الشعب الكردي، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح مدير مشفى "الشهيدة ليكرين" في تل تمر، أن أسباب نقص الأدوية يعود إلى قرار الأمم المتحدة بإغلاق جميع المعابر الحدودية، بالإضافة إلى كثافة المراجعين، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مجلس المرأة السورية بياناً أمام هيئة الأمم المتّحدة بقامشلو، تنديداً بتكرار القطع المتعمّد للمياه في مدينة الحسكة، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع منبج محاضرة بعنوان "العنف ضدّ المرأة في السياسة"، السّاعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، حسو إبراهيم إنّ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي بغداد وهولير حول شنكال هي "تحضير لإبادة بشكلٍ قانونيّ"، عبر إعادة من قطعوا رؤوس الأطفال وسبوا النساء إلى شنكال، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- استنكر عدد من أهالي مدينة كوباني تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق الدفاع المشروع، وبشكل خاص الهجوم الذي شنوه على مقاتلي الكريلا، وطالبوا الحزب بالكف عن انتهاج سياسات مناهضة للقضية الكردية وتحقيق الوحدة الوطنية، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت هدية شمو أنّ المجتمع الإيزيدي استطاع التغلّب على معاناته وبناء إدارة ذاتية تُمثّل تطلعاته ويستطيع حماية دينه وهويته الثقافية، وقالت: "إلا أن هذه الإنجازات لم ترُق لبعض الأطراف، لذلك تحاول تفكيك وتشتيت المجتمع الإيزيدي من جديد"، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- ينظّم مركز الثقافة والفنّ في منبج فعالية خاصّة بالطفل تحت شعار "وحدها الطفولة تقول ما تعنيه" الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مركز جميل هورو للثقافة والفنّ في حلب، دورات مجّانية لتعليم العزف على عدد من الآلات الموسيقية إلى جانب تعليم أسس ومبادئ الرسم والغناء والرقص، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أشارت الرئيسة المشتركة لمكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة إلى أن الاستهلاك الزائد للكهرباء وهدره، من أكثر الأسباب المؤدية إلى التقنين وقطع التيار، فيما طالب مواطنون في قامشلو بضرورة التعاون والترشيد في استخدام الكهرباء، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA