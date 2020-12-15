مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 15-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء في تل تمر مراسم غيابية لأحد شهداء قوّات الدفاع الشعبي، الساعة ١٠:٠٠٫، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم الإدارة العامة للمدارس في مدينة الحسكة تظاهرة منددة بقطع المياه عن المدينة من قبل الاحتلال التركي ، الساعة ١٢:٠٠, (مرفق بالصور والفيديو).

- تجتمع الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلّة مجلس سوريا الديمقراطية في مكتب مسد بالحسكة، للنقاش حول مقررات ومقترحات المؤتمر الوطني الأخير للمجلس، الساعة ١٨:٠٠, (مرفق بالصور والفيديو).

- يقول مواطنون التقوا القائد عبد الله أوجلان، بأنّه كان يشدّد على ضرورة تحرير الشّخصية الكردية والخروج من مراحل الشّكوى والجهل نحو التغيّر، وبشكل خاصّ المرأة التي جعلوها شيئاً كماليّاً في الحياة، (مرفق بالصور والفيديو).

- تواصل مؤسسة الشؤون الدينية التابعة للمجلس المدني في الرقة عملها في إعادة بناء كنيسة الشهداء وسط المدينة، والتي دمّرها مرتزقة داعش، (مرفق بالصور والفيديو).

-تتوجه أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي من مقاطعة قامشلو إلى معبر سيمالكا للتنديد بممارسات حزب الديمقراطي الكردستاني الهادف لخلق اقتال كردي – كردي، وهجماتهم على مقاتلي الكريلا، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية عن مبادئ ما فوق الدستور، في البيت الإيزيدي بناحية تربه سبيه، الساعة ١١:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم اتّحاد المرأة الشابة بحلب منتدى حواريّاً حول زواج القاصرات، في صالة ستار لايت بمنطقة الشقيف، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعت والدة كاميران رشيد المعتقل منذ 28 عاماً في سجون الدولة التركية، الشعب الكردي إلى الانتفاضة في الساحات والميادين والقيام بالفعاليات لمساندة مقاومة السجون، ورفع العزلة والمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

الشّبيبة

- ينظّم اتّحاد الشبيبة الثورية مظاهرة في مدينة كوباني احتجاجاً على هجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على نقطة لقوات الدفاع الشعبي في منطقة آمدية في جنوب كردستان، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر شبيبة إقليم الفرات تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان، وإبرامه اتفاقًا مع الحكومة العراقية لإعادة فرض السيطرة على قضاء شنكال، مشيرين إلى أنه لا يحق لأي طرف إدارة المنطقة وهدم الإدارة الذاتية لشعبها، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال سياسيون ومثقّفون كرد إنّ الهجوم الأخير الذي شنته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على قوات الكريلا، هو تحرّك خطير، جاء بإملاءات تركية ويخدم أهدافها، وأكّدوا أنّ كردستان تمرّ بظروف حساسة، ويجب حماية مكتسبات الكرد لا التعاون مع أعدائهم، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- تعدّ العلاقات التركية - الأمريكية في ظل حكم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أصعب الملفات التي سيتناولها الأخير، فيما ستكون اختبارًا صعبًا لأنقرة التي كانت علاقتها مع واشنطن متذبذبة، (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

- بعد تأسيس حزب العمّال الكردستاني، ظهرت أغنية حول تأسيس الحزب انتشرت بين أبناء الشعب الكردي في كل أجزاء كردستان ولا زالت صداها ينتشر حتى يومنا هذا. ولكن ما هي قصة هذه الأغنية ومن الذي ألفها وكيف ظهرت وانتشرت؟، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعد زراعة الخضار الشتوية تجربة حديثة من نوعها في ريف الرقة، وكانت ناجحة بالرغم من حداثتها والصعوبات التي واجهت المزارعين، منها تسويق منتجاتهم، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA