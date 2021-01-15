مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 15-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تنظّم وحدات حماية الشعب والمرأة بالحسكة، اجتماعاً لأسر الشّهداء، في صالة سلكو بحي خشمان، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات اجتماعه السّنوي، في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، السّاعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب اللاجئون العراقيون في مخيم الهول الحكومة العراقية بالسعي لإعادتهم إلى بلادهم، وأكدوا أن من حقهم العودة، فيما تمنت الإدارة الذاتية أن يقدِم العراق على خطوات جادة لإنهاء ملف اللاجئين العراقيين في مخيم الهول. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة خالد عمر، أن إصرار تركيا على إبقاء السياسي صلاح الدين دميرتاش في السجن، يعود إلى ذهنيتها الدكتاتورية المخالفة للمبادئ والقيم الديمقراطية، مطالباً لجنة وزراء مجلس أوروبا بالضغط على الدولة التركية لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تثير المعلومات الواردة عن خطط تركية لإرسال المرتزقة السوريين إلى باشور (جنوب كردستان)، المخاوف من سعي تركي إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والعرقية في المنطقة، ويشير مراقبون إلى أنّ ذلك يندرج ضمن خطط تركية لبناء دويلة للمرتزقة وأُسرهم على الشريط الحدودي الشمالي للعراق وسوريا. (مرفق بالصور).

- شجب أهالي روج آفا تحشيد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) على الحدود مع روج آفا، داعين الحزب إلى الانسحاب من المؤامرات التي تحاك ضد الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- بحلول الذّكرى السنوية لتأسيسه، ينظّم مؤتمر ستار احتفاليّات في حلب وتل تمر، ويدلي ببيان في الشّهباء، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يترك مؤتمر ستار خلفه 16 عامًا من الكفاح والنضال الذي أحدث نقلة نوعية لواقع المرأة في شمال وشرق سوريا، وتحفيزها على تنظيم نفسها وتقدير طاقاتها، وخدمة مجتمعها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أن زيادة انخراط النساء العربيات في المؤتمر ترك بصمته على العام 2020 وأكدت أن نضال النساء سيتواصل على خطى المناضلات ساكينة جانسيز وليلى كوفن. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قالت منى الخلف مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري بأن روسيا تلتزم الصمت تجاه الانتهاكات التركية في مناطق شمال وشرق سوريا ولا تقوم بدورها الفعال في المناطق التي تتواجد فيها, ورأت بأنه "هناك تواطئ منها الهدف منه هو منح تركيا المجال لاحتلال المنطقة".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- ألقت الأزمة التي تمر بها سوريا منذ حوالي 10 أعوام بظلالها على مناحي الحياة كافة، ورفعت نسبة البطالة فيها مستويات غير مسبوقة، حتى وصلت إلى المرتبة الأولى عالميًّا، في ظل عدم وجود أية خطة حكومية لتخفيض نسبة البطالة. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تستمرّ حركة الشبيبة الثورية في مدينة الحسكة وقامشلو لليوم الرابع باعتصامها تضامناً مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركيّة، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركيّ على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يرى الكرد والعرب أن التعايش المشترك والتضامن بين الشعوب أنجح مساعي القضاء على الإرهاب وطرده، ووضع أسس بناء نظام الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- "بتكاتفنا ووقوفنا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، سندحر الاحتلال التركي" بهذه الكلمات عبّر مواطنون في مقاطعة الحسكة عن شجبهم لهجمات الاحتلال التركي، وأشاروا إلى أن الصمت الروسي دليل على وجود اتفاقات سرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد وجهاء عشائر في دير الزور أن الاغتيالات المتكررة التي تستهدف شخصيات عشائرية وأخرى في الإدارة المدنية هدفها إفشال الإدارة الذاتية وإثارة الفتن وضرب الاستقرار، وعبّروا عن عزمهم على التصدي للمخططات التي تستهدف المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA