مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 14-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- تدلي حركة المجتمع الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام، لاستنكار المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة في مدينة قامشلو، الساعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بالحسكة اجتماعاً لعوائل الشّهداء بخصوص المؤامرة الدولية ضدّ القائد، في مركز مجلس عوائل الشهداء بالحسكة، ، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، تنطلق من الحيّ الغربيّ باتجاه حي الهليلية، الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تواصل دولة الاحتلال التركي، التي تعرّف نفسها أنها دولة قانون، استخدام المياه كسلاح في وجه شعب شمال وشرق سوريا في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية وحق حصول السكان على المياه العزبة. (مرفق بالصور).

كردستان

- أعرب أهالي الحسكة عن سخطهم حيال صمت حكومة باشور على هجمات الاحتلال التركي، وشددوا على أن هدف الاحتلال هو فصل أجزاء كردستان عن بعضها، داعين إلى الانتفاض. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت أمّهات وآباء مقاتلي قوات الدفاع الشعبي أن أبناءهم يحمون الشعب الكردي، وأشادوا بالمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في منطقة غاري، مستنكرين الهجمات التركية عليها. (مرفق بالصور والفيديو).

- إذا كان نضال الحرية الذي يخوضه الشعب الكردي يعتبر في يومنا الراهن من أبرز أمثلة المقاومة المهيبة من أجل الحرية في القرن الحادي والعشرين، وإذا كانت هذه المقاومة تتعاظم وتتسع يوماً بعد يوم، فإن الفضل الأول في كل ذلك هو الدور الريادي الذي أداه شهداء فعالية "لن تستطيعوا حجب شمسنا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تبنّتْ الفلسطينية منى يوسف فكر القائد عبدالله أوجلان، وسعتْ إلى نشره بين النساء، بعد أن آمنتْ به ورأتْ فيه الخلاص، وقالتْ: "القائد أوجلان انتشل المرأة من واقعها المرير، هو منقذُنا ومنقذُ الإنسانية"، مؤكدةً: "سأسعى جاهدةً حتى ينتشر فكر القائد في فلسطين لأن نساءها لديهن روح النضال". (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- يراقب الجميع مسار الأحداث في مختلف المناطق السورية، وذلك على وقع فشل ما تسمى اللجنة الدستورية والتي من المتوقع أن يعلن عن إنهائها بشكل رسمي، ونتائج الاجتماع المقبل بين روسيا وتركيا وإيران خلال الأيام المقبلة، فهل هناك جديد؟(مرفق بالصور).

- قالت تقارير إن فشل مجلس الأمن بالوصول إلى اتفاق حول سوريا نقل الكرة إلى ملعب ضامني 'آستانا' وذلك خلال اجتماعهم المقبل في سوتشي، فيما رأى مراقبون أن هناك نوايا دولية لتثبيت وجود مرتزقة تركيا في ليبيا عبر دعم وصول شخصيات مقربة لها إلى السلطة الجديدة. (مرفق بالصور).

حوار

- أكّد الباحث المقيم في معهد أمريكان انتربرايز (AEI)، مايكل روبين، أن تركيا تعتبر قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواعد عمليات متقدمة لجيشها، وقال: "مسرور البارزاني خائف لأن سوء إدارته تؤدي إلى فقدان حزبه للشعبية"، معتبرًا أن مسرور ونيجيرفان البارزاني أصبحا وكيلين لتركيا في هذه المرحلة أكثر من كونهما قادة للكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

الشّبيبة

- تخرج شبيبة ديرك في تظاهرة للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري في باشور كردستان، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بمنبج محاضرة بخصوص المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، السّاعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس المرأة بمنبج محاضرة خاصّة بالنساء حول المؤامرة الدولية على القائد، السّاعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

- تدلي حركة الثقافة والفنّ في مركز محمد شيخو بياناً إلى الرأي العام يستنكرون فيه المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أكد الناطق الرسمي باسم مجلس أعيان العشائر في المنطقة الشرقية بمقاطعة قامشلو الشيخ سنان سيدوش، أن "أبناء شمال وشرق سوريا يعيشون في وئام مشترك، والتهديدات التركية هي لضرب استقرار المنطقة، مشدداً على أن هدفها "إعادة الإمبراطورية العثمانية".(مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي عفرين أن هدف الاحتلال التركي من الهجمات المتكررة هو كسر إدارة الكرد، وإخلاء المنطقة من السكان وإبعادهم عن قضيتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA