مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 14-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يدلي مكتب مجلس سوريّا الديمقراطيّة بناحية الشّداديّ، بياناً إلى الرّأي العام، تنديداً بمؤامرة حكومتي العراق وهولير على شنكال، السّاعة ١٠:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة تنديداً بمؤامرة حكومتي العراق وهولير على شنكال، السّاعة ١٠:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر أهالي عفرين القاطنون في مدينة حلب جرائم الاحتلال التّركيّ ومرتزقته بحقّ المدنيّين في عفرين، مؤكّدين بأنّ الصّمت الدّوليّ يعطى الشّرعيّة للدّولة التّركيّة بارتكاب المجازر، وأنّ الدّول الصّامتة هي شريكة مع دولة الاحتلال التّركيّة، (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر عدد من أهالي مدينة منبج عن رفضهم للاحتلال التركي للأراضي السورية والهجمات المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، وشدّدوا على ضرورة أن يتحد الشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه في مواجهة الجرائم التركية، (مرفق بالصور والفيديو).

- تستمرّ مدرسة الشّهيد قهرمان عفرين الكردية في حي الشّيخ مقصود بمدينة حلب باستقبال المزيد من الطلاب، بسبب الإقبال الكبير هذا العام والذين تجاوز عددهم أكثر من 300 طالب/ـة، كما تؤمّن إدارة المدرسة اللّوازم المدرسية والمواصلات للطلّاب، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- رفضت أمهات الشّهداء الاتفاق المبرم بين حكومة العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شنكال، وأكدن أن خلف هذا الاتفاق مخططات احتلالية على المنطقة، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عائشة آجار باشاران إنّ حادثة الاعتداء التي حدثت في ناحية كرجوس في باطمان، أمر في غاية الخطورة، ويجب التحقيق فيه، وقالت إنّ الحزب الحاكم وبدلًا من التحرّك ضد الحدث نفسه، فإنّه يستهدف الأشخاص الذين يتحرّكون ضدّ الحادثة، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال سفراء دوليّون وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان أنه حان وقت تطبيق العدالة بحق "المجرمين الذين ارتكبوا الفظائع في سوريا والعراق"، ومن جانبه دعا بدران جيا كرد إلى إقامة محكمة دولية على أراضي الإدارة الذاتية على غرار محكمة "نورنبيرغ" لمقاضاة معتقلي داعش، (مرفق بالصور والفيديو).

- انتقد رئيس فرع دير الزور لحزب سورية المستقبل محمد الرجب الجرائم التركية المستمرة في شمال وشرق سوريا ودور الضامن الروسي، مؤكدًا أن اعتمادهم في مشروعهم الديمقراطي على الشعب بالدرجة الأولى، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- أكد الكاتب السياسي التونسي ماجد البرهومي أن الدعوات إلى حل البرلمان التونسي محقة، وأرجع ذلك إلى ممارسات رئيسه راشد الغنوشي المخالفة لقواعد العمل البرلماني، وأشار إلى أن ممارسات الغنوشي وأنصاره تسيء إلى سمعة تونس في الخارج، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعمل شركة تطوير المجتمع الزراعي في ريف دير الزور على دعم الثروة الحيوانية في المنطقة، من خلال تقديم المواد العلفية لمربي المواشي وبأسعار منافسة للسوق الحرة، (مرفق بالصور والفيديو).

- بإمكانياته البسيطة وفكرته التي تساهم في الحفاظ على البيئة ودفع الأطفال إلى استكشاف مواهبهم يحول ماجد العلي توالف البيئة إلى اعمال ومجسمات فنية، (مرفق بالصور والفيديو).

- شهدت بعض شوارع مدينة كوباني ازدحاماً كبيراً بعد أيام من رفع الحظر الكلي وتطبيق الحظر الجزئي على مناطق إقليم الفرات، مع عدم تقيد تام بالتدابير الشخصية من جانب الأهالي، ما قد ينذر بعودة كورونا إلى ذروته مجددًا، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA