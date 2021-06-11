مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 11-6-2021

- قال الحقوقي علاء الدين خالد إن التدخل التركي في الشأن السوري هدفه القضاء على الكرد ومشروع الأمة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الدولة التركية، وقبل انتهاء مفعول اتفاقية لوزان، تريد أن تحصل على شيء، وهو إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة وتحقيق ما يسمى بالميثاق الملّي. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذر الرؤساء المشتركون لمجالس المقاطعات في شمال وشرق سوريا من أن أي تراخٍ في دعم مقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي سيعرض مصير الكرد لخطر كبير، وحثوا الحزب الديمقراطي الكردستاني على التراجع عن سياساته الداعمة للاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بأنّ العزلة المفروضة على القائد الهدف منها إفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي أثبت للعام أنّه مشروع السلام العالمي والتعايش المشترك، كما دعوا جميع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي للضغط على تركيا لإطلاق سراح القائد الذي يعدّ وجوده أحد أهمّ بنود استمرار ودعم مشروع الأمّة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد المشاركون في مسيرة الكرامة ضد الخيانة والاحتلال أنّه يجب على كافة الشعوب إبداء مواقفهم تجاه سياسات الاحتلال التركية وداعميه، وقالوا "الكريلا كرد والكرد كريلا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- طالبت نساء قامشلو قوات البيشمركة التابعة لـ PDK بعدم الانجرار إلى الاقتتال الأخوي، وقلن: "البيشمركة بمثابة أبنائنا، وعليهم التصرف بعقلانية، وألا يقعوا في الفخ الذي نصبته لهم تركيا".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة الشهباء أن الهدف من وراء هجمات الاحتلال التركي على مناطق تواجد الكريلا وكذلك مخيم الشهيد رستم جودي هو القضاء على مكتسبات الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت عضوة جمعية الحقوقيين من أجل الحرية، المحامية ناكيهان آفجيل تصاعد الانتهاكات القانونية في سجن إمرالي وباقي السجون التركية، حتى أن هذه الانتهاكات تجاوزت القوانين الخاصة أيضًا. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مؤتمره الأول في جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الحقوقي والناشط السياسي اللبناني من أصل أرمني، هامو موسكفيان، إن أردوغان يحلم بضم جنوب كردستان وأجزاء من سوريا والعراق إلى الدولة التركية، وأكد أن التاريخ التركي والعثماني حافل بالقتل وتدمير شعوب المنطقة، وأكد على ضرورة أن يتحد العرب بوجههم وأن يتحولوا إلى قوة تجبر القوى العالمية على احترامهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا إن هجمات الاحتلال التركي ضد الكريلا جاءت بتوافق عراقي تركي، موجهاً رسالته لحكومة الإقليم قائلاً: "عليهم إدراك أن هزيمة الكريلا تعني إنهاء وجود الكرد" ودعا لضرورة وحدة الأحزاب السياسية للوقوف في وجه الاحتلال ومساندة الكريلا كونها تخوض حرب الوجود بالنسبة للكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تستمر تركيا بمغازلة مصر عبر تصريحات أردوغان، وعلى الجانب الآخر تناقض نفسها بنفسها، إذ سمحت للقنوات الإخوانية بالعودة إلى التحريض ضد مصر من أراضيها، وفي هذا الصدد، قال باحثٌ مصري "إن هذا التناقض سيؤدي إلى بطء وتأخر في مسار المفاوضات خاصة، وأن الجانب المصري كان يحتاج إلى مزيد من الثقة، وأن تثبت تركيا على أرض الواقع جديتها".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني كتفاً إلى كتف مع الدولة التركية من أجل ترسيخ الإبادة والاحتلال في كردستان. بل أنه تعدى ذلك وبدأ ببيع كردستان مقابل المال. وهذه مرحلة جديدة في تاريخ الخيانة. ولكنه تمادى هذه المرة ومهد الطريق أمام احتلال دائم. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يتجه الأهالي في شمال وشرق سوريا لزراعة الخضروات في منازلهم بهدف الحصول على خضروات طازجة وعالية الجودة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الفرات أحمد محمود بأن حالات التسمم الناجمة عن تلوث نهر الفرات ازدادت وبلغت 1377 حالة في مقاطعة كوباني في آخر إحصائية أعدتها الهيئة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA