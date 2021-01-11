مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 11-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- ينظّم حزب سوريا المستقبل مسيره جماهيرية لأهالي منطقة خنيز والكالطة، شمال مدينة الرقة، تنديداً بالانتهاكات التركية في مناطق شمال شرق سوريا، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يقوم حزب سوريا المستقبل بنصب خيمة اعتصام في ساحة الشهيدة دستينا الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، تنديداً بالهجمات التركية على عين عيسى، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بالحسكة مراسم شهيد في قوى الأمن الداخلي، في مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية، الساعة 1:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- استنكر أهالي الرقة هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن الهجوم على ناحية عين عيسى يستهدف حرية وأمن الشعوب في كافة مناطق شمال وشرق سوريا. ".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال مواطنون من ناحية الدرباسية إن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان هما السبيل لحل الصراعات والخلافات في الشرق الأوسط، الأمر الذي لا ترغب به القوى الرأسمالية. ".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار ندوة حوارية تحت شعار" لا للاحتلال، لا للإبادة، سنحمي المرأة والحياة"، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 9:30 (مرفق بالصور والفيديو).

- دور المرأة ضمن نظام الرئاسة المشتركة سبباً أساسياً للعب الإدارة الذاتية دوراً ريادياً في إصلاح المجتمع، وخلق موازنة في كافة المجالات، وبين مختلف الشرائح، ولا يمكن تطبيق أي نظام إداري ديمقراطي يعادل هذا النظام. ".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- شدّد رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان على ضرورة دحر الاحتلال التّركيّ ومرتزقته من الأراضي السّوريّة ومنعه من التوسّع، وأوضح بأنّ تركيّا تسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية، "لكن التاريخ لن يعود إلى الوراء، بل سيسير إلى المستقبل. ".(مرفق بالصور والفيديو).

- تفتح ذهنية حكومة دمشق الأمنية والاقصائية ورفضها الحوار مع القوى الوطنية السورية، الطريق أمام المزيد من التدخل الخارجي في المستقبل السوري وتفتيت النسيج الاجتماعي واحتلال أجزاء من أرض الوطن. ".(مرفق بالصور).

العالم

- رجّح أشرف أبو الهول أن أميركا لن تقبل باستمرار العلاقات القطرية مع كل من تركيا وإيران، مشيرًا إلى أن الدوحة ستعمل تدريجيًّا على إبعاد الإخوان من أراضيها، وذلك لرغبتها في الإبقاء على المصالحة مع الرباعي العربي. ".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يعقد اتّحاد مثقفي عفرين اجتماعاً لحركة الشبيبة الثورية حول هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم بلدة روباريا بقامشلو، بالتنسيق مع مركز دجلة للثقافة والفن، معرضاً للأعمال اليدوية والتراثية التي تشتهر بها المنطقة، الساعة 10:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- شرعت مؤسسة الشؤون الدينية في مجلس الرقة المدني، بترميم الجامع الكبير الذي لم تبقى منه سوى مئذنته، جراء تحويله إلى مقر لمرتزقة داعش أثناء سيطرتهم على المدينة، فيما تقول المؤسسة أن ترميم الجامع العتيق يحتاج إلى إذن اليونسكو. ( مرفق بالصور والفيديو).

- تشهد أسواق الماشية في الرقة ركودًا في حركة البيع والشراء، نتيجة تأخر هطول الأمطار وارتفاع أسعار العلف، الأمر الذي يثير مخاوف المربين والتجار. ( مرفق بالصور والفيديو).

- شددت مكونات شمال وشرق سوريا على أهمية تكاتف كافة مكونات المنطقة لصدّ الهجمات التركية، وأكّدت أنّ "وحدة وتكاتف المكونات يخلق القوة، وبالقوة يتحقق النصر".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA