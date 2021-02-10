مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 10-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يعقد المجلس العام في مدينة الرقة اجتماعاً موسّعاً لأهالي الرقة، بهدف شرح المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان، في صالة التاج، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو اجتماعاً لاستنكار المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، في نقابة العمال ببلدة رميلان، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال القيادي في مجلس الشدادي العسكري، صالح الزوبع، إن الأهالي ووجهاء العشائر أبدوا تعاونًا كبيرًا مع الحملة العسكرية التي أُطلِقت انتقامًا للشهيدتين هند وسعدة، لافتًا إلى أنهم قبضوا على خلايا تتبع للاحتلال التركي وحكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تشكل السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني خطرًا على الكرد وكردستان، ويؤكد صحفيون كرد أنّ الديمقراطي يتعاون بشكل مستمر مع أعداء الكرد، ويتحرك بموجب عقلية عشائرية وينسف كافة مبادرات التوحيد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية عن تاريخ القومية العربية في قلعة كافية بمدينة قامشلو، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكدت الإداريات في شمال وشرق سوريا بأن التهديدات التركية لمناطق شمال وشرق سوريا لن تثنيهن عن المقاومة بل تزيدهن إصراراً لردع الإرهاب، منوهات بأن التهديدات التركية ليست بجديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

- عدت نساء الشهباء 15 شباط يومًا أسود، وأشرن إلى "أن تحرر المرأة أثر على خطط الرأسمالية والدولة القومية، ما دفعها إلى منع انتشار فكر القائد"، مؤكدات "بعد تعرفنا على فكر القائد، أدركنا المعنى الحقيقي للحرية". (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- عمدت الأنظمة الديكتاتورية خلال عصورٍ مضت ولاتزال إلى معاداة الحركات المنادية بحرية الشعوب بأساليب وطرق كثيرة، وتحت ذرائع خادمة لمصالحه السلطوية، والأمثلة كثيرة في كبح وطمس الحريات وإبادة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال الإعلامي التونسي وليد الفرشيشي إن حركة النهضة "الإخوانية" زجّت بتونس في التحالف التركي القطري، ولا تبحث عن حلول حقيقية لما يعانيه التونسيون من أزمة اقتصادية، ولفت إلى عدم وجود معارضة موحدة بل معارضات تنتمي إلى تيارات فكرية متناقضة جوهريّة، قادرة على إزاحة النهضة من المشهد السياسي في البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمرّ فعاليات خيمة اعتصام في مدينة كوباني لليوم الثاني على التوالي تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان في ذكراها السنوية الـ22، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم الشّبيبة الثورية بالحسكة خيمة اعتصام، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، في حديقة القائد بحيّ النّاصرة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعمل الإدارة المحلية والبلديات على إعادة تأهيل الحديقة البيضاء والبانوراما في إطار عملية تأهيل المرافق العامة وتجميل المنظر العام لمدينة الرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يواجه قاطنو مخيم مُهجّري كري سبي، ممن يعيلون أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصاعب في تأمين مستلزماتهم الصحية في ظل ظروف التهجير، بسبب الاحتلال التركي، فيما تحاول الإدارة وحسب إمكاناتها تقديم المساعدة لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح أهالي ناحية الدرباسية، أنّ هجمات المحتل التركي على مناطق شمال وشرق سوريا هي خطة مشتركة مع حكومة دمشق من أجل القضاء على الوجود الكردي، وطالبوا الأحزاب الكردية بتوحيد صفوفهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA