مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 10-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- تقوم منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة ومجموعة من المنظمات المدنية والحقوقية بإدلاء ببيان أمام مقرّ الأمم المتحدة في قامشلو بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي بلدية الشّعب في ناحية تربه سبيه بياناً إلى الرأي العام تنديداً بالاتفاقية المبرمة بين بغداد وهولير ضدّ شنكال، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- مع اقتراب الذكرى السّنوية الخامسة لمجزرة تل تمر أهالي ناحية تل تمر يستذكرون تلك اللحظات المؤلمة، مؤكّدين أنّ المجازر مستمرّة بحقّهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، مطالبين المجتمع الدّوليّ بإيقاف تلك المجازر. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب الإيزيديون بعض القوى في باشور كردستان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإيزيديين وترك مصير شنكال لأهلها. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا عدد من أهالي مدينة منبج المجتمع الدوليّ و"الضّامن الروسيّ" إلى أداء مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم حيال جرائم الاحتلال التركي ضد أهالي ومناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- ندّد أهالي ناحية صرّين قصف دولة الاحتلال التّركيّ على ناحية عين عيسى، واعتبروه طمعاً تركيّاً باحتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سوريّا، وطالبوا المجتمع الدّوليّ بالتحرّك لوقف الانتهاكات التّركيّة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى منبج الشمالية والغربية بشكل شبه يومي، مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بهدف ترهيب الأهالي المدنيين، فيما يؤكد الأهالي والمقاتلون إصرارهم على المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي الأحزاب السياسيّة في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو بياناً في ساحة الشّهيد خبات الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعت جليلة شيخ، والدة المعتقل السياسي تيمور أنس، الشعب الكردستاني بالتوجه إلى الساحات والقيام بالفعاليات الداعمة والمساندة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في السجون التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلى مجلس المرأة السورية في حي الشيخ مقصود بحلب بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، السّاعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس المرأة في حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ بحي الشيخ مقصود، ندوة ضمن سياق حملة "توقّفوا عن قتل المرأة"، الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، كوين ميتسو، إن تركيا تنتهك حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، وأكد أن على المجتمع الدولي أن لا يغض الطرف وأن يعترف بذلك، وأضاف: "الكرد شجعان لكنهم بحاجة إلى الدعم والمساندة".

العالم

- يجري الحديث عن مساعٍ لحل الأزمة الخليجية، التي تعود أسبابها إلى تناقض المصالح بين السعودية وقطر، فهل قررت قطر التخلي عن دعم المشاريع التركية - الإيرانية، وكيف ستؤثر المصالحة في المنطقة برمتها؟ (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- دخل قطاع غزة، مؤخرًا، مرحلة حرجة إثر تفشي وباء كورونا في كافة محافظات القطاع، ما ينذر بأزمة إنسانية غير معروفة الملامح، في ظل تهالك القطاع الصحي، والمخاوف المرسومة من مفاقمة فصل الشتاء لفاتورة الوباء. (مرفق بالصور).

- استلم مجفف الذرة التابع للجنة الزراعة والري في الرقة 13 ألف طن من محصول الذرة من المزارعين منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA