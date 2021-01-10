مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 10-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يقيم مجلس عوائل الشهداء بحلب مراسم عزاء لعدد من شهداء مقاومة العصر، بنصب خيمة في ساحة الشهداء بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعزّي أهالي إقليم عفرين ذوي الشهيدين مصطفى أبو زيلان دودياني وعلي أبو شيرو من أهالي تل عران، في مخيم برخدان الساعة 14:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع أهالي ديرك جثمان الشّهيد كاروان عفرين إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يرى مراقبون لتطورات الأوضاع على الأرض شمال وشرق سوريا أن "وجود روسيا في المنطقة شكلي وليس لضمان وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال التركي"، ويتهم كثيرون روسيا بانحيازها لتركيا على حساب الشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- تحول الحزب الديمقراطي الكردستاني لإسفين المطرقة التركية الذي يُدق في الجسد الكردي، إذ لا يستغرب قاطنو مخيم مخمور المحاصر منذ أكثر من سنة ونصف من قبل الحزب، بأن يشن الحزب هجمات جديدة على المخيم، داعين الشعب وكافة القوى السياسية والثقافية والأكاديميين والمثقفين الكرد للوقوف في وجهه. (مرفق بالصور والفيديو).

- التقى العم خلف نجار مع القائد عبد الله أوجلان 5 مرّات، ويقول على لسانه: "المؤامرات ستستمرّ على شعوبنا نتيجة عدم توحيد صفوفنا، لذلك علينا التقريب بين الأحزاب الكردية السياسية وشعوب المنطقة لتحقيق انتصارنا"، مشيراً إلى أنّ القائد دائماً يدعو إلى عدم الانجرار نحو الاقتتال الأخويّ. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يوزّع مؤتمر ستار بحلب شهادات نجاح على أطفال روضة أزهار المستقبل كنوع من الدعم المعنوي والتحفيز على ضرورة متابعة التعليم، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت زلال آمد وهي إحدى رفيقات ساكينة جانسيز وليلى شايلمز وفيدان دوغان، عن نضال الشهيدات الثلاث "هنّ جسر نضال وحرية المرأة وهويتها، ونقلن نضال وثورة المرأة إلى القرن الـ 21".(مرفق بالصور والفيديو).

- أعربت نساء ريف دير الزور الشرقي عن رفضهن لأي اعتداء يطال النساء بيد الاحتلال التركي ومرتزقته، ونددن بهجماته الأخيرة على عين عيسى. (مرفق بالصور والفيديو).

- رفضت مُهجّرات من مناطق تحتلها تركيا في شمال وشرق سوريا الهجمات التركية على ناحية عين عيسى، وأوضحن أن الهدف التركي هو تهجير سكان الناحية واحتلالها، كما فعلت في سري كانيه وكري سبي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تسود توقعات بأن التحركات العسكرية للاحتلال التركي وتكثيف التعزيزات ترجع إلى محاولته منع أي عملية عسكرية لحكومة دمشق بدعم من روسيا تستهدف إدلب، آخر معاقل مرتزقة تركيا، بالإضافة إلى الضغط على روسيا فيما يتعلق بالأحداث المتداولة حول ناحية عين عيسى بغياب دور إيران كامل. (مرفق بالصور).

- زاد مرتزقة داعش من هجماتهم في البادية السورية، فيما شهد الأسبوع الماضي مصالحة خليجية وصفها مراقبون بالمعنوية وسط غموض حول الخلافات السابقة ومدى التزام قطر بنتائج القمة، في حين شهدت العاصمة الأميركية صدامات بين الشرطة وأنصار ترامب. (مرفق بالصور).

- يسعى أردوغان من خلال خطاباته إلى الترويج للقضية الفلسطينية، وتنصيب نفسه على أنه المخلّص للقضية، في حين أن العلاقات الاستخبارية والتجارية التركية الإسرائيلية لم تنقطع وفق آخر تصريح له، فيما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو مهدي، أن النظام التركي يحاول الاستمالة لتل أبيب بعد العزلة الدولية التي يمر بها، في محاولة لاسترضاء أميركا عبر مغازلة إسرائيل. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- ينظّم مجلس الشبيبة الثورية السورية لمقاطعة الشهباء، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مقاطعتي عفرين والشّهباء، الساعة 12:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA