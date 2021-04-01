مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 1-4-2021

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بالحسكة، مراسم استذكار شهداء شهر آذار، في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية، الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم لجنة التربية والتعليم في منبج فعالية بعنوان "الرسام الصغير", سيشارك فيها 200طالب وطالبة، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم مؤسسة ايزيدنا بالحسكة، جلسة حوارية تحت عنوان "دستور يحمينا" ، في مطعم النخبة بالحسكة، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- هنأ مواطنون من ناحية الدرباسية ممن التقوا مع القائد عبدالله أوجلان في أعوام التسعينات ميلاده الـ73، ونوهوا أن فكره أصبح الخلاص للشعوب المضطهدة وميلاده انبعاث للشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الإداري في قوى الأمن الداخلي باهوز كوباني أنّ حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول تسير حتى الآن بنسبة 90 بالمئة مثلما تم التخطيط لها، وقال: "نحن مستعدون دائماً لتلبية المناشدات والنداء في أي مكان يتطلب التدخل لرفع الظلم وإحلال الأمن".(مرفق بالصور والفيديو).

- اعترف داعشي اعتقل في حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقت في مخيم الهول، على وقوف خليتهم وراء 3 عمليات قتل، وكانت تقدم على قتل كل من يحاول التخلص من الفكر الداعش المتطرف، وقال المرتزق المعتقل حديثاً والمدعو "صدام حسين حمد" إنّ الأسلحة وصلتهم عبر صهريج مياه. ".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أكّد أحد وجهاء العشائر الإيزيدية في جبل شنكال، شمو خوديدا "أنّ جميع الإيزيدين يساندون ويدعمون قواتهم العسكرية المتمثلة بقوات حماية شنكال، مخاطبًا الحكومة العراقية بالاعتراف بشرعية الإدارة الذاتية في شنكال".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تحتفل إدارات المرأة على مستوى مناطق الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج، في قلعة جعبر، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظم حركة المرأة الشابة مسيرة مشاعل في مدينة كوباني بمناسبة اقتراب حلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الصحفي كنعان كركايا "إن الهجمات التي تستهدف حزب الشعوب الديمقراطية تأتي في إطار السياسات المعادية للشعب الكردي، وهي امتدادا لمخطط ’إصلاحات الشرق‘".(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تشدد القوى المعادية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حصارها للمنطقة عبر إغلاق المعابر التي باتت تستخدم كوسيلة ضغط وابتزاز، وعلى الرغم من الخلافات بين هذه القوى، إلا أنها اتحدت في هذه الخطوة، فما هو الهدف من ذلك؟ وما هي الحلول للصمود؟(مرفق بالصور).

- لا زالت إثيوبيا مصرة على أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده بدون أن يكون هناك اتفاق ملزم مع دولتي المصب "السودان ومصر" وهذا ما دفع السيسي إلى إرسال رسالة نارية قال فيها إن المنطقة لن تشهد استقرارًا، وأكبر المتضررين ستكون أثيوبيا التي تعاني أصلًا من اضطرابات داخلية يهددها من الداخل. (مرفق بالصور).

الثقافة والفنّ

- من غرفته الصغيرة التي حوّلها إلى مرسم، يجسد الرسام، سمير إيليا، بلوحاته المستوحاة من الطبيعة واقع ومعاناة منطقته معًا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تحتفل المنظّمة الآشورية الديمقراطية وحزب الاتحاد السرياني برأس السنة البابلية الآشورية أكيتو، في قرية الحكمية التابعة لناحية ديرك، وفي قرية تل عربوش بتل تمر، الساعة 13:00 (مرفق بالصّور والفيديو).

- يقول المواطن، صالح المحمد، إنّ زراعته للخضروات المنزلية عادت بفائدة كبيرة عليه، واستطاع من خلالها تأمين 90 % من حاجياته المنزلية، في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA