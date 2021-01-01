مخطّط مركز وكالة أنباء هاوار 1-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- مرّةً أخرى يؤكّد الأهالي في مقاطعة كوباني أنّ "المقاومة هي السبيل الوحيد في مواجهة الهجمات، والتعويل على الجهات الخارجية خطأ فادح"، ويشدّدون على ضرورة الاستفادة من الدروس القديمة، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت أُسر من مدينة كوباني اختطف داعش أفرادًا منها إن "أمنيتنا في العام الجديد هي أن يعم السلام في المنطقة، ونسمع خبرًا عن أبنائنا المختطفين، ونحن على ثقةٍ بالجهات المعنية في الإدارة الذاتية في البحث والكشف عن مصيرهم"، (مرفق بالصور والفيديو).

- "الاحتلال التركي ومرتزقته دمّروا حياتنا وسلبوا منّا الأمن والأمان"، بهذه الكلمات عبّر أهالي قرية دردارة عن سخطهم من الهجمات التركية على ريف ناحية تل تمر، (مرفق بالصور والفيديو).

- "لم يكن هناك عراقيون غيرنا في مدينة سري كانيه "، بهذه الكلمات أوضح العراقي المهجّر من سري كانيه أنّ الذين يحاول الاحتلال التركي توطينهم هم أُسر مرتزقة داعش في خطوة لإجراء التغيير الديموغرافي، (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال عضو الهيئة الإدارية في اتّحاد مثقّفي روج آفاي كردستان أحمد حسيني، إنّ زيارة وفد مثقّفي روج آفا إلى جنوب كردستان كانت مثمرة، مؤكّداً أنّ المثقّفين الكُرد يرفضون الحرب الداخلية بين الكُرد، (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح محامون أن عدم امتثال تركيا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بالإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرتاش، يؤكد أن تركيا دولة مارقة على القانون الدولي وتصر على إبقاء معارضيها في أقبية السجون، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقديم المساعدة لنساء سري كانيه النازحات، قدّمت لجنة اقتصاد المرأة في مؤتمر ستار 5800 دونم من الأراضي الزراعية لافتتاح مشاريع لهن، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الباحثة الكردية سروشت حلبجة إن تركيا ترى في ليلى كوفن خطرًا حقيقيًّا عليها، لذلك استخدمت سياستها التعسفية ضدها وضد جميع السياسيين، وطالبت اللجان الدولية المشاركة بالمطالبة بحقوق المعتقلين، والمرأة تحديدًا، (مرفق بالصور والفيديو).

- بهدف دعم الاقتصاد الكومينالي ونشر فكرة التشارك في العمل الجماعي، تستمر جمعية اقتصاد المرأة للعام الثاني على التّوالي بزراعة الخضروات الشتوية بعد تحقيق نجاحها في العام الأول، (مرفق بالصور والفيديو).

- بيّنت الناطقة باسم مجلس المرأة في منبج وريفها أن اعتقال ليلى كوفن التي كانت لها دور في إحلال الأمن والسلام وتحقيق الوحدة انتهاكٌ سافرٌ لا يستند إلى أي قانون، ودعت النساء إلى أن يكن صوتًا واحدًا ضد الاحتلال، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- حذّر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية حمدان العبد، من سياسات التّتريك في المناطق المحتلة من شمال وغرب سوريا، واعتبر روسيا "شريكاً من تحت الطاولة" لتوسيع الاحتلال التركي لسوريا، (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والإرهابية، أحمد بان، إنّ داعش ما زال موجوداً عبر 12 فرع له في مختلف أرجاء المنطقة، وأكّد أنّ استراتيجية داعش تتركّز في إعادة التّموضع وترميم شبكاته المالية وبناء شبكات تجنيد جديدة واستثارة المزيد من العناصر المؤمنة بأيديولوجيته لإبقائه في حيز التأثير والقدرة على التجنيد، (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني، يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وخصوصًا في الساحة العراقية، فما بين حديث عن رغبة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بافتعال حرب مع إيران، وحديث عن نية الأخيرة الانتقام لسليماني، يترقب العالم مسار الأحداث، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- شكّلت حركة المجتمع الديمقراطي العديد من الاتّحادات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بهدف الوصول لمجتمع أخلاقي وديمقراطي مبني على أسس بثّ روح التشاركية والتعاضُد، (مرفق بالصور والفيديو).

- بعمل دؤوب يواصل المجلس الصحي في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب أعمالهم للحدّ من انتشار وباء كورونا تقاعس المنظمات الدولية بمدّ يد العون للأهالي، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA