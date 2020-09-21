مخرجون سينمائيون عالميون يشرفون على تحكيم الأفلام في مهرجان ليلون السينمائي

ويعرض خلال المهرجان 58 فلماً وسيبدأ التنافس فيه على الأفلام من قبل التقييم التي ستخضع له من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من 7 مخرجيين ينحدرون من "ايطاليا و المكسيك و جنوب كردستان وشمال كردستان و مصر".

وستعتمد لجنة التحكيم على اختيار الأفلام على معاير تتعلق بالفكرة المطروحة والاحترافية في التصوير والرؤية الاخراجية الصحيحة، وتنوعت الأفلام المقدمة بين افلام "انيميشن" ، طويلة، قصير، وثائقية.

وتتألف لجنة التحكيم التي ستحكم الأفلام المشاركة في مسابقة مهرجان ليلون السينمائي الدولي:

علي أحمد بدرخان Ali Ahmed Badrakhan

المخرج المصري علي أحمد بدرخان ولد في القاهرة في الـ25 نيسان 1946 وهو ابن المخرج المصري أحمد بدرخان و وزج الفنانة المصرية سعاد حسني، وهو مخرج سينمائي التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين. وأخرج أول فيلم طويل له والذي حمل اسم (الحب الذي كان) في عام 1973، ومن مطبوعاته ومنشوراته الحرفيات في الإخراج السينمائي - الكتابة السينمائية - التمثيل الحرفي في السينما، ومن افلامه الروائية (الحب الذي كان - الباص - شيلنى وأشيلك- شفيقة ومتولي - أهل القمة - الجوع – الراعي والنساء - الرجل الثالث - النزوة - الرغبة) الأفلام الوثائقية (المبادرة العالمية - بالم بيتش - الازدهار جنود - خروج بيروت - هل هناك أحد - عم عباس المخترع).

حازت معظم أفلامه الروائية والوثائقية على جوائز دولية، بالإضافة إلى العديد من شهادات التقدير والتكريم.

توراج أصلاني Touraj Aslani

هو مصور سينمائي ومخرج ولد في كرمنشاه بإيران في الـ 26 كانون الأول 1973 ودرس جافيكس في معهد كرمانشاه، ودرس الإخراج السينمائي في جامعة طهران 1999، وله اكثر من 50 فيلما كمخرج اضاءة وتصوير في السينما (ايرانية - عراقية - تركية). وحاصل على ما يقارب 35 جائزة دولية و هو مدير التنفيذي لبعض المشاريع الروائية و الوثائقية.

باروج أكراي Baroj Akrayi

هو كاتب وشاعر ومترجم ومصور ولد باروج آكراي في باشور كردستان 1963 و هاجروا إلى ايران 1974و في 1990 هاجروا إلى السويد، وعاد عام 2010 إلى كردستان العراق. وهو شاعر وكاتب كردي يكتب الشعر والنقد والسيناريو باللغة الكردية، و لديه ست مجموعات شعرية، كما يقوم بالترجمة، كما قام بترجمة الأدب الفارسي المعروف إلى اللغة الكردية ، ويكتب القصص باللغة الفارسية فقط، لديه مجموعتان من القصص. ومن مؤلفاته الفيلم"ذاكرة الحجر" من إخراج: شكاوت أمين كركي.

حسين حسن Husain Hasan

هو مخرج وممثل كردي من مواليد دهوك - مواليد دهوك - باشور كردستان 1974 و من افلامه الطويلة "ذكريات على الحجر - زهر النرجس - ماردان – هيرمان" ، وحاصل على الجوائز "جائزة لونغ بوني لأفضل فيلم روائي (بلاك ستورم)، جائزة اليونسكو الثقافية لعام 2016 (العاصفة السوداء)، جائزة أفضل فيلم في مهرجان دبي السينمائي".

بينيديتا أرجنتييري Benedetta Argentieri

هي صحفية ومخرجة ايطالية وتكتب لمواقع إيطالية وامريكية كما قامت بإخراج أفلام وثائقية كامله، و تقطن حالياً بينيديتا في مدينة نيويورك، منذ عام 2014، ركزت في أعمالها على مناطق الحروب في العراق وسوريا وكذلك الحركات النسائية. وتخرجت بينديتا من جامعة كولومبيا حيث حصلت على درجة الماجستير في الصحافة والسياسة.

آبو بازيدي Apo W. Bazidi

هو كاتب السيناريو والمخرج سينمائي كردي من تركيا، وله عدة أفلام ومنها :"المقاومة هي الحياة، العبء الثقيل، بنطلون، الأيدي حول العالم"، وحاصل على مجموعة جوائز في عدة مهرجانات حول العالم لأفضل فيلم وثائقي (المقاومة هي الحياة) (مهرجان سان دييجو السينمائي الدولي - مهرجان سكاد السينمائي - مهرجان سان فرانسيسكو للوثائق وغيرها).

إريكا غونزاليس فلوريس Erika González Flores

إريكا غونزاليس فلوريس من المكسيك خريجة في بكالوريوس في التاريخ وماجستير في التاريخ الدولي ودبلوم في الدراسات التنظيمية (جامعة ديل كلاوسترو دي سور خوانا) ، ودبلوم في النزاعات الدولية وعمليات المصالحة (جامعة أيبيرومريكانا).

وتعاونت كمستشارة تاريخية للمؤسسات العامة مثل مجلس الشيوخ المكسيكي وقناة الكونجرس التلفزيونية. كما قامت بتنسيق أول متحف نسائي في مكسيكو سيتي بين عامي 2011 و 2015، وكما عقدت محاضرات عن السينما الكردية، ونظمت معرض مهرجان روج آفا السينمائي الدولي في الجامعة الوطنية في مكسيكو سيتي عام 2019، كما شاركت في تأليف كتاب تحدث عن النساء الإيزيديات في شنكال.

ANHA