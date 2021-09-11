مخرجات المؤتمر التأسيسي الأول لتجمع  نساء زنوبيا محور اجتماع في ريف دير الزور

بهدف شرح ومناقشة مخرجات المؤتمر الأول لتجمع نساء زنوبيا الذي انعقد بتاريخ 1/6/2021 ، عقدت الهيئة الإدارية للتجمع اجتماعاً في بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، شاركت فيه العشرات من النساء وممثلات عن كافة المجالس المدنية والمحلية في الخط الشرقي لدير الزور

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة ألقتها شهرزاد الجاسم عضوة الهيئة الإدارية العليا في تجمع نساء زنوبيا، تطرقت خلالها إلى مخرجات المؤتمر التأسيسي الأول لتجمع نساء زنوبيا.

وذكرت شهرزاد خلال حديثها أن التجمع هو تنظيم نسائي سياسي اجتماعي واقتصادي أيكولوجي ينظم جميع النساء من كافة الشعوب والثقافات في سوريا عامة.

ويعمل على تنظيم وتوحيد طاقات وجهود المرأة السورية والنهوض بواقع المرأة وتمكينها على كافة المستويات، كما يناضل ضد جميع أشكال الإبادة الجسدية والثقافية والتمييز الجنسي و القومي والسلطوي.

ومن ثم دار النقاش حول دور المرأة وطرق النهوض بواقعها في مختلف مجالات الحياة للوصول إلى مجتمع يتمتع بمزيد من الحرية والديمقراطية

واختتم الاجتماع بالنقاش حول مخرجات المؤتمر الأول لتجمع نساء زنوبيا.

( ف ع/ك)

ANHA