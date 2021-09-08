مخرجات الكونفرانس الوطني ضد الاحتلال: على الأحزاب والمؤسسات الكردية تشكيل لجنة عليا

وأصدرت منصة مناهضة الاحتلال البيان الختامي للكونفرانس الوطني ضد الاحتلال، الذي عقد في 4 أيلول من العام الجاري 2021 في هولندا، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي الأحزاب والمنظمات بالإضافة إلى العديد من الشخصيات.

وجاء في نص البيان الختامي:

"القوى والدول الرجعية والمحتلة تواصل عداءها لشعوب كردستان، والكيانات القائمة. وخاصة الدولة التركية التي تهاجم بوحشية الشعب الكردي وجميع مكونات كردستان. فقد هاجمت عفرين مطلع عام 2018 واحتلتها بعد مقاومة استمرت 58 يومًا. وفي التاسع من 9 تشرين الأول عام 2019 وجهت الهجوم إلى كري سبي وسري كانيه واحتلت هاتين المدينتين.

في التاسع 9 من تشرين الأول من العام الماضي وقعت اتفاقية من أجل سلب إرادة الإيزيديين والمجتمعات الأخرى في شنكال. ومنذ ذلك اليوم وقعت عشرات الهجمات على شنكال وقتل أبناؤه، والهجمات الوحشية ذات مستمرة على سكان مخيم مخمور.

شنت الدولة التركية هجومًا عسكريًّا كبيرًا في 24 نيسان من العام الجاري 2021، وذلك بالتزامن مع ذكرى يوم الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الأرمن، وما زالت هذه الهجمات على باشور كردستان مستمرة.

وتستمر مقاومة قوات وشعوب كردستان ضد هذه الهجمات بشكل فدائي. كما يتزايد استياء شعب كردستان مع الوقت. وهناك العديد من المشاكل، وحقوق المرأة في كردستان تتعرض للانتهاك وخاصة في عفرين التي يتم فيها اختطاف النساء واغتصابهن وقتلهن كل يوم على يد المحتلين، ويتم تغيير التركيبة السكانية لكردستان، وتهجير الكرد والمكونات العرقية الأخرى من أراضي أجدادهم. كما لا يزال العديد من الدول تعتبر حركة التحرر الكردستانية إرهابية، وعلى هذا الأساس يتم اتهام العديد من النساء والشخصيات الكردية بالإرهاب.

لم تخرج أي ردة فعل من الدول والمؤسسات الدولية ضد هذه الأعمال الشائنة. ونحن ندين هذا الصمت وندعو العالم كله لمساندة الكرد ضد تعريف الإرهاب. فالكرد يستحقون هذا الدعم لأنهم لم ينقذوا أنفسهم فقط؛ بل أنقذوا العالم بأكمله بقضائهم على تنظيم داعش.

أرض كردستان هي موطن كل الكردستانيين

نحن المشاركون في "الكونفرانس الوطني ضد الاحتلال" الذي انعقد في هولندا في الرابع من أيلول عام 2021 بدعوة من "منصة مناهضة الاحتلال"، قبل كل شيء نحيي الحركة التي تدافع عن أرض كردستان ضد الاحتلال بكل جزء من أجزائها. ونستذكر الشهداء مرة أخرى باحترام ونحترم كل الجهود التي تقام ضد الاحتلال.

من ناحية أخرى يؤكد كونفرانسنا أن أرض كردستان هو موطن لكل الكرد، وهذا يعطي الشرعية لأية قوة وطنية للبقاء في جميع أجزاء كردستان ومواصلة أعمالها. كما لا يمكن لبعض القوى أو الدول الرجعية والمحتلة أن تستخدم وجود قوة كردية سببًا لاحتلال بلادنا. وفي هذا السياق نريد مشاركة نتائج الكونفرانس مع الرأي العام في كردستان ومع العالم.

مخرجات الكونفرانس

لتحقيق نصر مؤكد على الاحتلال؛ لا بد من توحيد صف القوى الكردستانية، ويجب أن يكون لجميع القوى الكردية صوت موحد ضد الاحتلال كما يجب ألا تبقى دون موقف وألا تصبح بأي شكل من الأشكال شريكة في الهجمات، وندعو جميع الأحزاب والمؤسسات والمنظمات الكردية الى إنشاء لجنة عليا تعمل على مستوى المكاتب السياسية وتجهيزها والعمل بها على الفور؛ لتعزيز وحدة الصف الكردي والتصدي للتهديدات.

وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق المثقفين والشخصيات الكردستانية، كما أنه يجب على هذه الأطراف الكردستانية اتخاذ موقف حازم ضد الاحتلال وتحذير القوى الكردستانية بشكل فعال. فالدولة التركية تستمد قوتها من صمت القوى والمؤسسات الدولية ولهذا السبب تستخدم جميع أنواع الأسلحة، بشكل عشوائي، بما فيها الأسلحة الكيماوية. إن الصمت على هذه الوقائع الشنيعة هو مشاركة في جرائم الحرب والإنسانية.

ندعو جميع القوى والمؤسسات الدولية إلى عدم التزام الصمت في وجه جرائم الدولة التركية ودعم شعب كردستان.

ولكي تتمكن "منصة مناهضة الاحتلال" من العمل بشكل أكثر فاعلية فإنها بحاجة إلى التوسع، ولهذه الغاية أسسنا خلال الكونفرانس لجنة للعلاقات مع الأحزاب والمنظمات السياسية والمثقفين والشخصيات الكردستانية، ولجنة إعلامية من أجل انتهاج خطاب إيجابي، ولجنة اللوبي والعلاقات الدبلوماسية من أجل التواصل والتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمانات في الدول الأوروبية.

كما ندعو جميع الأطراف إلى دعم "منصة مناهضة الاحتلال" بقوة وفتح الباب أمام لجانها لتأدية أعمالها.

نحن المشاركون في" الكونفرانس الوطني ضد الاحتلال "ندعو الرأي العام الكردستاني والعالمي إلى التصرف وفق المسؤوليات الإنسانية ومنع الهجمات الوحشية للدولة التركية".

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