مخلفات القصف التركي تتسبب بجرح طفلين شقيقين بريف كوباني

وانفجرت إحدى قذائف الهاون التي أطلقها الاحتلال التركي ومرتزقته قبل أسابيع من أحد قواعده العسكرية بالقرب من مدينة جرابلس المحتلة، بيد طفلين من أهالي قرية البوراز الواقعة على ضفاف نهر الفرات غربي مدينة كوباني.

وأسعفَ الطفلان محمد كامل 12 عاماً، وشقيقه محمود كامل 14 عاماً من قرية بوراز إلى مشافي مدينة كوباني، واللذان تعرضا لحروق وشظايا في مختلف أنحاء جسديهما.

يذكر أنه تتعرض القرى الغربية لمقاطعة كوباني كل فترة لقصف واستهداف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في مدينة جرابلس وريفها، وتنتشر بين الأراضي الزراعة لتلك القرى المستهدفة الكثير من القذائف التي سقطت ولم تنفجر، ما يشكل تهديداً مستمراً لحياة أهالي وأطفال تلك القرى.

(ز س/ل)

ANHA