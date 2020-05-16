مخاوف إسرائيلية من انفجار الشارع الفلسطيني وموجة احتجاجات مرتقبة في العراق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم السبت، إلى المخاوف الاسرائيلية من موجة عنف في الضفة، وكذلك زيادة التنسيق في سبيل القيام بتظاهرات ضد الحكومة العراقية.

هاآرتس: إسرائيل تخشى من أزمة اقتصادية وانفجار الشارع الفلسطيني

تناولت الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع الإسرائيلي والفلسطيني, وفي هذا السياق قالت صحيفة هآارتس الإسرائيلية "يخشى المسؤولون الإسرائيليون أن يكون الجمع بين خطط الضم الإسرائيلية والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأراضي الفلسطينية بسبب جائحة الفيروس التاجي بمثابة مزيج متفجر في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون دفاعيون إسرائيليون في اجتماعات مغلقة مع سياسيين إن اندلاع الاحتجاجات قد يكتسح المنطقة، مستهدفة القوات الإسرائيلية، وستقوض استقرار حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعندما طُلب منهم تقييم الآثار المترتبة على ضم المستوطنات، قال مسؤولو المخابرات إنه خلال العامين الماضيين، خرج سكان الضفة الغربية بشكل رئيسي للاحتجاج على القضايا الاقتصادية.

وأشار المسؤولون إلى أنهم تجنبوا في الغالب التصعيد العنيف حتى عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وكذلك أثناء إضراب السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحتى عندما تم إطلاق النار على سكان غزة خلال المسيرات، على السياج الحدودي.

ذا ناشيونال: موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة ذا ناشيونال نقلاً عن نشطاء قولهم في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الجمعة، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت محافظات جنوب العراق منذ العام الماضي أصبحت الآن حركة منسقة ستطرح قريباً قائمة موحدة للمطالب.

وتراجعت الاحتجاجات وسط إغلاق لاحتواء تفشي الفيروس التاجي في البلاد، لكنها اشتعلت مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد تعيين رئيس المخابرات الوطنية السابق مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء.

وقال حسين الغرابي، محام وناشط في مجال حقوق الإنسان: "لن نتوقف حتى يتم تلبية مطالبنا، وإذا شعرنا أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تجري أي تغييرات على النظام، فإننا سنهدف إلى الإطاحة بحكومته".

وخرج آلاف العراقيين إلى الشوارع في بغداد وجنوب العراق في احتجاجاً على الفساد والبطالة، وتدني مستويات المعيشة والتدخل الأجنبي، ويتهم معظم المتظاهرين الشباب المؤسسة السياسية بالفساد المتفشي ويطالبون بإنهاء نظام سياسي مقسم على أسس طائفية وعرقية.

وقال الغرابي "إن ترشيح مصطفى الكاظمي لم يكن خيارنا، كان اختيار الأحزاب السياسية".

وأضاف إن التنسيق بين الاحتجاجات في حركة المدن المختلفة لم يسبق له مثيل، لم يكن هذا هو الحال من قبل، سننشر بياناً مشتركاً موجهاً إلى السيد الكاظمي يعرض مطالبنا المتفق عليها ".

واشنطن بوست: الخاسرون السياسيون نتيجة تفشي كورونا

وبخصوص تداعيات فيروس كورونا قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "زادت شعبية الكثير من القادة السياسيين خلال تفشي كورونا، ولكن هناك استثناءان كبيران هما الرئيس ترامب، الذي شهد انخفاضاً في تقييمات استطلاعات الرأي بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، والحاكم الروسي فلاديمير بوتين، الذي سجل مؤخراً أدنى تصنيف له منذ سبتمبر 1999، بالطبع، تختلف السياسات الأمريكية والروسية بشكل كبير، لكن في إدارة الأزمة الصحية، يرتكب ترامب والسيد بوتين بعض الأخطاء نفسها".

(م ش)