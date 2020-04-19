مخاوف حول صحة القائد في ظل انتشار كورونا داخل السجون التركية

في ظل انتشار فيروس كورونا وانشغال العالم برمته بكيفية القضاء على هذا الوباء العالمي ووفاة الآلاف بسببه, واتخاذ الكثير من الدول قرارات بالإفراج عن بعض السجناء، إلا أن السلطات التركية مستمرة في انتهاكاتها بحق القائد عبدالله أوجلان، وتفرض العزلة المشددة عليه، وتتكتم على وضعه الصحي.

وتزداد الشكوك حول صحة القائد عبدالله أوجلان في ظل استمرار العزلة المفروضة عليه، وعدم السماح لمحاميه وأسرته اللقاء به والاطمئنان على صحته.

وقال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة فرحان داؤود، لوكالتنا "في الدولة التركية المحتلة توجد حالات عديدة من إصابات ووفيات مرضى كورونا, ولذلك لدينا مخاوف كثيرة من عدم الكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان داخل السجون التركية ولقاء محاميه به".

وانتقد داؤود قانوناً أصدرته تركيا يسمح بالإفراج عن السجناء، ولكنه يستثني المعتقلين السياسيين، قائلاً " انتشار وباء كورونا داخل سجون الدولة التركية أدى إلى إصدار عفو للسجناء, وهذا العفو شمل الإرهابيين فقط، وليس الشخصيات السياسية التي تكافح من أجل إرادة شعوبها وحريتها".

وطالب الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي فرحان داؤود في ختام حديثه المنظمات الدولية وحقوق الإنسان التدخل للقاء أسرة القائد عبدالله أوجلان ومحاميه به والاطمئنان على صحته.

(هـ ن)

ANHA