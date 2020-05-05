مخالفة كل من لا يتبع الإجراءات الوقائية أثناء الموسم الزراعي

وأصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، قراراً حمل رقم /2/ وتضمن تحديد المبلغ الواجب استيفاؤه من أصحاب الحصادات الزراعية الراغبين في العمل للموسم الحالي 2019/2020 بقيمة مادية تقدر بـ 50 آلف ل. س.

كما أصدرت الهيئة تعميماً حمل الرقم/ 351/ وضم نص التعميم التعليمات الخاصة بإجراءات السلامة، والتي يجب مراعاتها واتخاذها من قبل أصحاب الحصادات والمزارعين للوقاية من مخاطر الحرائق.

وهي على الشكل التالي:

1- إلزام جميع مالكي الحصادات بمقطورة ماء بسعة لا تقل عن 2000 لتر، ومزودة بمضخة وخرطوم لا يقل عن 15 متر، وفي حال عدم التزامهم، سيتوجب عليهم دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ل.س.

2- إلزام جميع حائزي الحصادات والجرارات بتجهيز كل حصادة وجرار بمطفأة حريق بحجم 12 كغ، وتكون مطفأة الحريق هذه قد تم فحصها والمصادقة على صلاحيتها من قبل مديرية الإطفاء، وفي حال مخالفة أصحاب الحصادات والجرارات بعدم حيازة هذه الأجهزة، سيلزم عليهم دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ل.س.

3- إبعاد المواد القابلة للاحتراق والاشتعال عن الأراضي المزروعة.

4- عدم ترك أكياس المحاصيل المجنية والتبن وبالات القش في الأراضي الزراعية ونقلها إلى أماكن آمنة.

وفي حال تكرار المخالفات تتضاعف الغرامة المالية وتحجز الحصادة أو الجرار ثلاثة أيام.

ونص التعميم أنه في حال عدم التزام أصحاب الحصادات بالتعميم الصادر رقم/ 376/بتاريخ 30/4/2020 والمتعلق بتسعيرات أجور الحصاد، تتم مخالفتهم بمبلغ وقدره100 ألف ل.س، وفي حال تكرار المخالفة سيتضاعف المبلغ وتُحجز الحصادة ثلاثة أيام.

(ل م/أ ب)

ANHA