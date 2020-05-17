مخالفات بحق بعض التجار في جولة لحماية المستهلك في أسواق المنطقة الجنوبية

دورية حماية المستهلك جابت كافة المناطق الجنوبية لمقاطعة الحسكة المتمثلة بالعريشة والعطالة وعجاجة والشدادي، وتوزعت على محال المواد الغذائية وأسواق الخضرة والألبسة والأحذية وغيرها لضبط أسعار الأسواق.

المواطن، خالد الخليل، من أهالي بلدة العطالة شمال الشدادي 20 كم، يشتكي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وأضاف الخليل إن المستهلك حين يود إعداد وجبة لأسرته، فإن تكلفتها تتعدى5000 آلاف ليرة، لأن أسعار المواد والسلع ارتفعت أضعافاً "وذلك بهدف الضغط على الشمال والشرق السوري"، راجياً التوفيق لجولات التموين في تحقيق أهدافها المرجوة في خدمة المستهلك.

صاحب إحدى محال الخضروات، خلف السليمان، أوضح إن أسعار الخضروات باتت مناسبة في الآونة الأخيرة، حيث أنه في بداية رمضان كانت حركة السوق شبه متوقفة لوصول سعر كيلو البندورة إلى 1200 ليرة، مقارنة مع سعرها الحالي الذي يتراوح بين 400 إلى 500 ليرة.

ونوه السليمان، أن تسعيرة المواد تقع على عاتق تجار الجملة والبرادات القادمة من الحسكة، مطالباً لجان التموين بالتشديد في مراقبة السوق لضبط الأسعار للمستهلك.

متحدث ضابطة تموين الحسكة، طارق الخليف، أكد أن جولة التموين المشتركة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة على الأسواق، وتابع "هدفنا حماية المستهلك، وذلك بتكليف رسمي من الإدارة العامة للتموين في مقاطعة الحسكة".

وأشار الخليف، أنه "بالتعاون بين شعب تموين المناطق الجنوبية للحسكة بدأنا بالعريشة وصولاً إلى الشدادي، وتم التجوال بين عدة أسواق في بلدات متفرقة، فيها أسواق تجارية تكتظ بالمتبضعين ولمسنا تعاوناً من التجار لضبط أسعار السوق لصالح المستهلك، وفي الأيام القادمة ستجد الأسواق تحسناً ملموساً يرضي التاجر والمستهلك".

وبيّن الخليف، أنه تم تسجيل عدة ضبوط في مناطق متفرقة جنوبي مقاطعة الحسكة لمواد مخالفة أو منتهية الصلاحية كإنذار أولي بحق التجار، وفي حين التكرار لأكثر من ثلاث مرات تصادر البضائع وتغلق المحال المخالفة.

(هـ ن)

ANHA