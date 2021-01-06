مكاتب المرأة بالرّقّة تختتم اجتماعها السّنويّ بجملة مشاريع

وشارك في الاجتماع الرئاسات المشتركة والنوّاب لكافّة هيئات ومكاتب المرأة والرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ليلى مصطفى.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها قراءة بنود الجلسة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ليلى مصطفى، وتضمّنت تقييم عمل المرأة خلال عام، واستعراض أبرز المنجزات التي حققتها، وطرح المشاكل لتلافيها في المستقبل، بالإضافة لوضع خطط ومشاريع سيتم تنفيذها خلال العام.

كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة المجتماعات وضع المرأة بالرّقة، والصعوبات التي واجهتها المرأة بشكل عام في مناطق شمال وشرق سوريا، وما تتعرّض له من جرائم وممارسات لا إنسانية، على يد الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة.

وأشارت المجتمعات إلى أنّ المرأة أصبحت ريادية في مؤسّسات الإدارة الذاتية وأثبتت جدارتها، وأظهرت مدى إرادتها وتمسّكها، وأنّها قادرة على النشاط والعمل في كل مجال.

وفي ختام الاجتماع تمّ إقرار عدة مشاريع خاصّة بالمرأة، وتمّت الموافقة عليها، وهي إنشاء سكن لزوجات الشهداء، وإنشاء مركز أبحاث لمناهضة العنف ضدّ المرأة ، وزيادة عدد النساء في مختلف مكاتب وهيئات المرأة، وافتتاح دورات تدريبية غير مغلقة مراعاة لظروف المرأة لزيادة الخبرة بالعمل الإداري والخبرة الصّحية.

إضافة إلى عقد سلسلة اجتماعات مع كافّة النساء في المنازل والرئاسات المشتركة لمكاتب المرأة لكسب روح المسؤولية ومنحها الدافع القوي والروح المعنوية وكيفية العمل داخل المؤسسات، ووضع آلية تنسيق مع المنظّمات النسائية في الخارج ومنسقيات المرأة ضمن الداخل السوري.

وبناءً على تلك المشاريع التي تمّ إقرارها، تمّ ترشيح ثلاث إداريّات على مستوى المدينة لمتابعة هذه المشاريع وكيفيّة تنفيذها.

(ر ع/إ)

ANHA