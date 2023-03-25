مجزرة جندريسه جزء من سلسلة المجازر المرتكبة بحق أهالي عفرين

ارتكب مرتزقة (أحرار الشرقية) الذين يعملون بأمر مباشر من استخبارات دولة الاحتلال التركي، عشية نوروز (20 آذار) مجزرة شنيعة في مركز ناحية جندريسه بعفرين المحتلة، استشهد فيها 4 أشخاص من عائلة واحدة، وأصيب 3 آخرون، بسبب إيقادهم شعلة نوروز.

الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي، لقمان أحمي، شجب جرائم الاحتلال التركي، وأكد أنّ مصطلح المجزرة بمفردها غير صحيح، لأن المجزرة هي جزء من سلسلة جرائم أخرى ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة، واوضح: "جرائم القتل والإبادة الثقافية والتغير الديمغرافي سيستمر في حال عدم إنهاء الاحتلال".

وأوضح لقمان أحمي: "لإنهاء الجرائم بحق أهالي عفرين الأصليين، يجب إنهاء الاحتلال وإعادة عفرين إلى أهلها"، وشدد على ضرورة تحمل المؤسسات والمنظمات الدولية ومجلس الامن الدولي مسؤولية إعادة المهجرين وإنهاء الاحتلال التركي على الأراضي السورية.

"جرائم شنعاء"

بدوره، حمّل عضو حزب المحافظين الديمقراطيين، عدنان العزو، القوى الدولية مسؤولية استمرار الجرائم التركية بحق أهالي شمال وشرق سوريا، ووصفها بـ (الشنعاء) بحق الشعب الكردي.

ومن جهتها، أوضحت الممثلة المشتركة لحزب الحداثة والديمقراطية لسورية، هيفاء محمود أن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته من ارتكاب المجزرة هو إطفاء شعلة الحرية وكسر المقاومة، عبر الاستمرار في ارتكاب الجرائم والتغير الديمغرافي والقتل والنهب في عفرين.

وناشدت تصعيد النضال حتى تحقيق النصر وانهاء الاحتلال التركي على الأراضي السورية.

(آ)

ANHA