أدلى مجلس المرأة السورية، اليوم، ببيان مندد بمجزرة جندريسة التي ارتكبت بحق 4 أشخاص عشية عيد نوروز (20 آذار)، على يد مرتزقة دولة الاحتلال التركي في جندريسة المحتلة؛ بذريعة إيقادهم شعلة نوروز.

أشار البيان الذي قرأته عضوة المكتب التنظيمي بالمجلس، صوفيا عيسى، أمام مركز المجلس الواقع بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب "يكاد لا يقضي نوروز إلاّ ويبتلي الشعب الكردي بجرائم يندى لها جبين الإنسانية" لافتاً الانتباه إلى مجزرة جندريسة التي ارتكبت بحق أربعة أشخاص من عائلة واحدة وجرح آخرين.

وأضاف: "عفرين مكلومة هي وأريافها بالممارسات العنصرية القذرة من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته من فصائل التمرد الطائفي المسلح والمسمى بالجيش الوطني السوري، وكأن الشعب تنقصه هذه المجزرة بعد كل الممارسات العنصرية والفاشية والتغيير الديمغرافي الذي يتعرض له منذ خمس سنوات سواء من قبل دولة الاحتلال أو من قبل مرتزقته".

واستنكر المجلس هذه المجزرة، مؤكداً أنها "جريمة إبادة منظمة بحق الشعب الكردي في عفرين".

ودعا الأطراف الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى وضع "حد لهذه الممارسات الإرهابية"، كما دعا القوى الدولية للضغط على الاحتلال التركي ومرتزقته للانسحاب من كامل أراضي عفرين وطرد المستوطنين منها، وعودة سكانها الأصليين إليها.

(كروب/ي م)

ANHA